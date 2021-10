Vier jij Halloween of vind je het Amerikaanse onzin?

Op 31 oktober gaan kinderen in verschillende landen verkleed langs de deuren. De huizen waarbij ze aanbellen zijn versierd met pompoenen en lichtjes. De kinderen roepen ‘trick or treat’ en vervolgens is het de bedoeling dat de bewoners ze snoep geven. Niet alleen kinderen, maar ook jongeren en volwassenen vieren Halloween. Zij vieren het met een feest waar iedereen verkleed naartoe komt.

Halloween is afgeleid van ‘All Hallows Eve’, wat Allerheiligenavond betekent. Dit is de avond vóór Allerheiligen. Op deze dag worden de doden herdacht.

Rond 1990 werden er voor het eerst in Nederland Halloweenfeesten georganiseerd. Tegenwoordig vieren steeds meer Nederlanders Halloween, maar het feest is in Nederland nog lang niet zo populair als in de Verenigde Staten, zo blijkt uit de laatste cijfers van Motivaction.

In 2018 werd Halloween door 17 procent van de Nederlanders gevierd. Slechts 14 procent daarvan ging met verklede kinderen langs de deuren. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat één op de vier Nederlanders niet weet wat Halloween inhoudt.

Op Twitter worden er verschillende dingen over Halloween gezegd. Zo laat Bo laat weten dat ze Halloween net zoals in Amerika wil vieren.

Deze Twitteraar maakt typische Halloween snacks: eetbare spinnen voor haar kinderen.

Peter heeft niets met Halloween, hij vindt het ’overdreven onzin’.

Weinig Nederlanders gaan verkleed langs de deuren met Halloween, maar vorig jaar was de hele straat van Bjorn wel op jacht naar snoep.

Verschillende pretparken doen ook mee aan de feestdag, ze staan deze maand helemaal in het teken van Halloween. Deze Twitteraar heeft een drukke agenda.

