Die sigaret, dat drankje te veel, de dieetpillen... Je hoort je geweten knagen want je weet dat het slecht voor je is, en tóch kun je het niet laten. Herkenbaar? De VROUW Glossy Opgebiecht Zomerspecial (nu in de winkel!) staat ook boordevol met dergelijke juicy anekdotes, vergelijkbaar met die van Manon, Marion, Anne-Lynn en Floortje hieronder. Smullen!