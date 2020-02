’Ik hoop dat Bridget schijt heeft aan alle roddels’

Ⓒ Hollandse Hoogte

Toen bekend werd dat Bridget een relatie had met André had ik daar mijn twijfels bij. Ik kon me gewoon niet voorstellen dat een vrouw zich aangetrokken kon voelen tot iemand die twintig jaar jonger is. Maar weet je? Dat was gewoon de kift bij mij. Het lijkt mij heerlijk om nog zo goed in de markt te liggen. Ik ben bijna tweeënvijftig en ik ben allang blij als iemand, man of vrouw, de deur voor mij openhoudt.