Ga jij carnaval vieren? Dit zijn de regels!

Go with the flow

Er is niets zo irritant voor de massa én jezelf om verloren tussen springende feestgangers te staan. Dompel jezelf daarom onder en doe gewoon lekker mee. Leer ‘sjonkelen’ (inhaken) en grijp een schouder vast in de polonaise. Ja, het ziet er apart uit voor een nuchtere noorderling. Maar eenmaal bezig heb je de slag zó te pakken. En daarmee het plezier!

Kom verkleed

Kom je in Brabant nog weg met een boerenkiel of een gekke pruik en stropdas, in Limburg kom je verkleed. Wees dus geen toerist, maar diep uit een doos wat kerstballen op en transformeer jezelf tot kerstboom. Of word Pippi Langkous, pandabeer, kabouter Plop, robot of prinses. En ja, daar hoort schmink bij. Zolang je maar duidelijk je best hebt gedaan.

Drink verstandig

Gezelligheid is het hoofddoel. Alcohol droogt het lichaam uit en vernauwt de bloedvaten. Je raakt snel onderkoeld of ligt voor je het weet lazarus tussen hydrokorrels te kokhalzen in een plantenbak. Eet daarom regelmatig, kies af en toe voor frisdrank of eet een stuk fruit tussendoor. Trouwens, een warme frikadel of stuk kersenvlaai snacken is in Limburg ook nooit een straf!