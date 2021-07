’Ik vind mijn zoon (17) vreselijk onaardig’

„Ik begin steeds meer te denken dat mijn zoon (17) en ik elkaar ’gewoon’ niet liggen”, zegt Yasmine. „Ik mag hem niet, hij mij niet, en hoe cru dat ook klinkt, ik zie echt even niet hoe daar verandering in kan komen. Het lijkt wel alsof we elkaars mens niet zijn. We kunnen elkaar niet vinden, hebben overal een andere mening over, belanden steevast vanuit een discussie in een ruzie en een normaal gesprek voelt geforceerd. Begrijp me niet verkeerd, we houden van elkaar en vechten elkaar ook echt niet de tent uit, maar het voelt alsof er ook niets meer in zit dan dat.”

„Ik vind dit een moeilijk besef en kan er ontzettend verdrietig om worden. Hij is immers mijn bloed. Zijn mijn gevoelens normaal? Komt het vaker voor? Kan ik voorkomen dat het erger wordt of kan ik zelfs iets repareren? Bestaat er misschien een kans dat dit beter wordt naarmate hij ouder wordt? Ik ben heel benieuwd hoe een deskundige hiernaar kijkt!”

Social media

Pubercoach Janneke ter Bille kan zich goed voorstellen dat deze situaties emoties oproept bij Yasmine. „Je eigen kind niet leuk vinden: dat past niet in het beeld dat de maatschappij schetst en dat we voorgeschoteld krijgen op social media. De realiteit is echter veel weerbarstiger. Ik weet bjina zeker dat iedere ouder weleens een soortgelijk gevoel heeft, al is het maar voor even.”

Geen schande

„En dat is geen schande. Wél is het belangrijk dat je gaat onderzoeken voor jezelf waar deze gevoelens vandaan komen. Wat maakt dat je deze gedachten over je zoon hebt? Wanneer is dit ontstaan en wat verwacht je van je zoon in jullie moeder-zoon-relatie? Vraag dit ook eens aan je zoon. Hoe kijkt hij naar de situatie? Wat vindt hij ervan? Wat heeft hij van jou nodig? En kun je daar een middenweg in vinden?”

Afzetten

„Dat jullie van mening verschillen hoeft geen probleem te zijn”, vervolgt Ter Bille. „Het is maar net hoe je het bekijkt. Je kunt het ook positief zien en het waarderen dat hij een eigen mening heeft. Pubers zijn zich aan het ontwikkelen tot zelfstandigere mensen en daarbij hoort het afzetten tegen ouders. Vertrouw op je eigen opvoeding en vertrouw erop dat het goedkomt.”

Accepteer de situatie

„Vertrouwen is in deze situatie erg belangrijk. En wanneer je dat hebt, zal je op de duur merken dat jullie meningen dichter bij elkaar komen. En zo niet, dan is dat ook oké. Accepteer dan de situatie zoals deze is. Dat jullie hetzelfde bloed hebben, maar niet die relatie hebben die je misschien zou willen. Waardeer je zoon zoals hij is en prijs hem voor zijn kwaliteiten. Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar als je je focus houdt op wat er niet goed gaat in jullie relatie, gaat dat ook niet helpen.”