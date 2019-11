Een kindje op kosten van de baas

Ⓒ Hollandse Hoogte / Joyce van Belkom

Dat je zwangerschapsverlof kunt opnemen, vakantiedagen krijgt of doorbetaald wordt tijdens een dagje ziek thuis, vinden we inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Maar financiële steun om je kinderwens te realiseren - als arbeidsvoorwaarde - is een minder vanzelfsprekend recht. Investeringsbank Goldman Sachs heeft aangekondigd vrouwelijke werknemers te gaan helpen bij het invriezen van hun eitjes.