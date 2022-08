Daghoroscoop 4 augustus - Je populariteit neemt toe, Boogschutter!

VANDAAG JARIG

De kans is groot dat je financiële aanpassingen moet aanbrengen als gevolg van onenigheid met een partner. Heb je een bedrijf dan kunnen niet-geleverde producten voor meer stress zorgen dan de vraag naar die producten en ontdek je de zwakke schakel in de opzet van je bedrijf.

RAM

Te hoge kosten kunnen er de oorzaak van zijn dat je winstcijfers tegenvallen. Reageer niet te snel. Een dramatische reactie kan de situatie verslechteren. Drijf zaken niet op de spits. Van belang is dat naasten ervan weten.

STIER

Op alle gebieden van communicatie kan vertraging optreden. Of het nu een contract, bijeenkomst, rechtszaak of zelfs het vaststellen van een trouwdatum betreft. Dat zal onherroepelijk tot frustratie leiden. Ook kun je iets verliezen.

TWEELINGEN

Op deze potentieel drukke dag zullen de meeste activiteiten op familie gericht zijn. Anderen zullen je tempo niet kunnen bijbenen, maar je kunt wel op medewerking rekenen. Je geest is scherp en je woordgebruik eveneens.

KREEFT

De kosmos kan je of anderen frustratie bezorgen. Gebruik koffie- en lunchpauzes zodat je, al is het maar voor even, op verhaal kan komen. Een prima dag om te laten zien dat je een voortreffelijk gastheer/vrouw bent.

LEEUW

Trek voldoende tijd uit voor datgene waarmee je bezig bent en laat je niet forceren tot haast. Een deadline kan opschuiven en extra geïnvesteerde tijd zal worden beloond. Aan energie ontbreekt het je niet; je inkomen kan verbeteren.

MAAGD

Het liefst zal je in je eentje aan een speciaal project werken. Je creativiteit zal zich vooral in je huis manifesteren. Een samenzijn met gelijkgestemden zou ideaal zijn om anderen te leren kennen en nieuwe kennis te vergaren.

WEEGSCHAAL

Je bent vandaag in hoge mate mentaal alert. Maak je geen zorgen als je vitaliteit op een lager peil staat dan je intellectuele vermogen. Het is van belang dat je voor het eind van de maand tot rust komt en energie verzamelt.

SCHORPIOEN

Er kan een pauze optreden in diverse vormen van vooruitgang. Verzet je er niet tegen. De sfeer zet aan tot reflectie. Leg de laatste hand aan een project of bedenk een nieuw, maar zet het voorlopig nog niet op de rails.

BOOGSCHUTTER

Je populariteit neemt toe; er is steeds meer vraag naar je aanwezigheid. Maak het meeste van deze kosmische invloed door te focussen op projecten die veel herstelwerk vereisen. Verdoe geen tijd met dagdromen of fantasieën.

STEENBOK

Je moet vanaf nu tot 26 augustus rekening houden met vertraging, vergissingen en misverstanden. Contacten komen slechts moeizaam tot stand. Gebruik deze periode om na te denken over je toekomst en je eigen motieven.

WATERMAN

Een goed moment om met een studie te beginnen, te debatteren of een zaak voor de rechtbank te verdedigen. Het zal je geen moeite kosten een van je initiatieven te promoten of de steun van anderen te verwerven.

VISSEN

Een goed moment om lid te worden van een sportclub of met yoga of tai chi te beginnen. Je beschikt over veel positieve energie en het zal je goed doen deze met anderen te delen. Blijf dicht bij huis als je besluit een schenking te doen.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.