Daghoroscoop 8 juni - Zeg wat je denkt, Kreeft!

VANDAAG JARIG

Romantische en nieuwe sociale mogelijkheden kunnen je overkomen op je werk of via iemand die betrokken is bij jouw carrière. Je bent iemand die verliefd kan worden bij een eerste kennismaking en moet in dat opzicht misschien wat assertiever worden. Je wilt toch geen spelletjes spelen?

RAM

Welke leeftijd je ook hebt: jouw dagelijks tempo neemt toe. Een goede dag om een relatie die in slecht weer is beland te redden nu je jouw gevoelens goed onder woorden kunt brengen. Vergeet echter niet dat daden nog meer zeggen.

STIER

Gevoelens en emoties kunnen het je moeilijk maken objectief te communiceren. Ook kunnen andermans ideeën je beïnvloeden en je nog meer verwarren. Zet voor elk gesprek jouw belangrijkste argumenten op papier.

TWEELINGEN

Vermijd elke vorm van gokken. Hoewel een zekere vorm van geluk jou omringt zal dat niet voldoende zijn als je grof geld wilt inzetten. Laat geliefden weten hoeveel je om hen geeft. Ga sporten om te ontspannen.

KREEFT

Wees niet verbaasd als een geliefd familielid je via een droom een boodschap overbrengt. Je kunt ervaren dat een belevenis in je jeugd je juist op dit moment van je leven heeft voorbereid. Duidelijkheid is van belang: zeg wat je denkt.

LEEUW

Je moet vandaag goed op je woorden letten, anders bega je een stommiteit. Houd voet bij stuk en verzet je tegen de verleiding een geheim te verraden. Controleer een overeenkomst op alle details voor je jouw handtekening zet.

MAAGD

Denk tweemaal na voor jij jouw diensten aanbiedt. Plichtsgevoel kan je duurder komen te staan dan wenselijk is. Je hebt goede ideeën, maar moet voorzichtig zijn met wie je ze deelt. Iemand kan je een loer draaien, maar je hebt ook supporters.

WEEGSCHAAL

Jouw aanwezigheid en charisma komen vandaag sterk over en stellen je in staat gunsten te vragen en te krijgen. Je uiterlijk en hoe je wordt beoordeeld door jouw omgeving is van belang. Geen geschikte dag om te gokken.

SCHORPIOEN

Trek wat tijd uit om rustig na te denken en je los te maken van zorgen en twijfel. Frustratie en conflicten op de werkvloer dragen niet bij tot je gemoedsrust. Blijf uit de buurt van mensen die je somber stemmen. Werk achter de schermen.

BOOGSCHUTTER

Je kunt het met wat geluk heel ver brengen als je jouw hersens gebruikt. Verbreed je kennis om een geliefd doel te bereiken en onderwerp je idealisme en spiritualiteit aan een onderzoek. Ga lunchen met een vriendin.

STEENBOK

Er kan spanning ontstaan tussen je privé en openbare leven. Het lijkt erop dat je het vandaag niet iedereen naar de zin kunt maken. Naarmate je meer probeert zal het je minder lukken. Ruzie zal jouw werkzaamheden beïnvloeden.

WATERMAN

Reizen en educatie spelen vandaag een rol. Er kan verband bestaan tussen een liefdesaffaire en een vakantie of je wordt verliefd op een reisgenoot. Zorg ervoor dat je over voldoende contanten kunt beschikken.

VISSEN

Een uitdaging heeft voor jou vaak aantrekkingskracht, maar uit puur enthousiasme kun je in iets terechtkomen dat je krachten te boven gaat. Maak je echter geen zorgen. Je kunt jezelf verbazen met een vaardigheid waar je geen benul van had.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!