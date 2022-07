‘Deze tongzoen zag B&B vol liefde-Simone niet aankomen’

„Terwijl Desiree eerst de slaapkamer en het zwembad van de B&B van Hans in Toscane probeert over te nemen, is het nu de beurt aan het culinaire aanbod voor de gasten. Naast dat ze géén seconde stil kan zijn – als ze al niet praat zet ze een opera serenade in -, kan de blonde wervelwind ook niet stilzitten. Ik was al lang en breed aan het zwembad gaan liggen, maar Desiree heeft geen tijd. Ze móet naar de markt. En arme Hayriye, de andere blonde single van Hans, moet helaas mee.

Tongzoen

Zelfs vanaf de bank krijg ik complete stress van hoe Desiree daar zonder enige structuur rondrent. Ik denk alleen maar: ‘meid, vergeet niet te ademen!’ Er wordt voor het eerst eens aan de andere kant van de kraampjes geschreeuwd, want onze musicalster kan de witte asperges niet vinden. Zuid-Europese landen staan bekend om hun kleurrijke groenten en fruit, en een stuk voedzamer dan de smaakloze paprika’s van de Hollandse supermarkt. Maar voor Desiree is het uiteraard niet genoeg. Met 46 gevulde plastic tasjes komen de dames terug. Eten voor een heel weeshuis zou je denken, maar de hartslag van Desiree is nog steeds niet gedaald. Hans z’n portemonnee is ondertussen leeggetrokken en Hayriyes energie weggezogen. Dat dan weer wel.

Waar het er al net zo chaotisch aan toegaat is bij Richard in Portugal. En dan heb ik het niet eens over het rommeltje op zijn terrein. Zowel zijn stappensteller als zijn gedachtes gaan duidelijk alle kanten op. Terwijl hij eerst duidelijk liet merken dat Simone niet zijn type is – te kort haar, geen billen – wordt ze de volgende ochtend verrast met een tongzoen. Uiteraard met aan zijn rechterhand Ingrid er pontificaal naast. Die zoen zag Simone duidelijk niet aankomen, maar menig kijker was het liever ook bespaard gebleven. De cameraman daarentegen zoomt nog eens even lekker in. Nou, bedankt.

Teleurgesteld

Richard ratelt vervolgens met veel te veel details verder. Hij is namelijk ‘normaal’ naar bed gegaan. Zonder Simone, maar met een reep chocolade. Blijkbaar de beste vervanger voor seks. Amper een uur na de tongzoen wordt Simone bij terugkomst verrast door een tweede concurrente. Ook een blonde dame, maar met wel lange haren én ‘lekkere billen’. Aldus Richard, als deze nieuwe aanwinst, Claudia, hem vraagt naar zijn eerste indruk.

De zesde B&B-eigenaar, Natasja (48), maakt vervolgens in Frankrijk haar opwachting. Het fragment over de sleutel naar haar hart, kunnen we inmiddels dromen. Helaas wordt ze niet bepaald vrolijk van de reacties op deze oproep. Ze is zelfs teleurgesteld! Het percentage kakkers met polo tussen de aanmeldingen is helaas onverwachts laag. Toch krijgen vier mannen het voordeel van de twijfel, al lijkt ze er niet echt zin in te hebben.

Rode cabrio

De eerste kandidaat is de 56-jarige Dirk. Hij scheurt in een rode cabrio het erf op en kan gelukkig nog rijden ook, want daar houdt Natasja zelf niet zo van. Dirk lijkt meer als levenscoach dan voor de liefde te komen. Hij is namelijk ook een bouwer, net zoals Natasja die haar hele B&B zelf op touw heeft gezet. Maar klein verschil: Dirk is een ‘fysieke bouwer’. Iets met Ikigai, Japan en iedere dag doen waar je zin in hebt. De beste man is twintig jaar geleden al met pensioen gegaan, maar het blijft vooral onduidelijk waar hij nou precies zijn geld mee verdient.

Dirk praat veel, maar zegt eigenlijk weinig. Natasja doet in elk geval haar best. Een wit wijntje, knisperend kampvuur en lekker eten. Maar het mag niet baten, want daar is ie weer… Drie, twee, een: de ongemakkelijke stilte. Al het ongemak leek even voorbij, nu Alex met gierende banden bij Astrid uit Oostenrijk is vertrokken. Maar de fluitende vogels zijn weer terug! Dit keer in Frankrijk dus. Gelukkig vinden ze het zelf niet erg.”

