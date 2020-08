Mijn kapper is Turks en een heel goeie. Huppakee, eens in de zoveel weken ernaartoe, tondeuse erover, beetje knippen, bijpunten, wax erin en binnen een half uurtje sta je weer buiten. Maar ja, maart + corona = kappers dicht. En een kapsel laat nu zich nu eenmaal niet dicteren door een virus. Dat groeit door, met alle consequenties van dien...

Plofkuif

„Hahaha, je lijkt Suske wel”, zei Vriendin, toen ik ’s ochtends de trap afkwam. Dat klonk niet goed. Vooral de ’hahaha’ deed pijn. Jerommeke, daar kan ik mee leven, maar Suske? Met die plofkuif op zijn hoofd en die veel te strakke zwarte broek?

„Ja eh, schat, kappers dicht, hè? Ik probeer er het beste van te maken.”

„Lukt goed, joh. Weet je wat, ik koop wel een tondeuse.”

„Ja, goeie.”

Geen ontkomen aan

Volgende dag. Ze had écht een tondeuse gekocht. Serieus! Er was geen ontkomen aan, ik moest eraan geloven. Zeg ik nog met mijn domme kop: „Doe maar niet voor de spiegel, dan hoef ik het niet te zien...” Daar zat ik dan. Ik zag de plukken als het sneeuwdecor uit de clip van Last Christmas aan me voorbijvliegen. Had ik zoveel haar?! Dit kon niet goed zijn. „Klaar.”

Ik kijken. Was ik compleet kortgeschoren! Ik leek wel een skinhead! Eerst viel mijn mond open, toen brabbelde ik wat letterkots en toen werd ik boos. „Scheldwoord, scheldwoord. Wat-heb-jij-gedaan?!” gilde ik. (Serieus, de echte versie duurde 33 seconden.)

Nadat ik was bedaard, keek ik nog eens. En nog eens. En toen nog een keer. Het zag er eigenlijk best fris uit en ach, het was maar haar. Dat groeit. Ineens dacht ik aan Frans Halsema en Vriendin tegelijk – wat ik trouwens een gekke combi vond – en neuriede zomaar Voor haar... Toepasselijker zou het leven niet worden.