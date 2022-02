Is de doorstroomtoets in februari in groep 8 een goed idee?

De huidige eindtoets wordt nu afgenomen tussen 15 april en 15 mei. De doorstroomtoets, die de eindtoets zal vervangen, wordt eerder gehouden, waarschijnlijk in februari. Bovendien komt één aanmeldmoment voor de middelbare scholen. Dat zal in de week van 1 april zijn. Nu is het aanmeldmoment nog voor de eindtoets. Eerder werd de eindtoets al in februari gehouden. Later werd dit toch weer gewijzigd omdat de ervaring was dat de scholen na de eindtoets geen serieus onderwijs meer gaven, zo valt te lezen bij NOS.

Kansengelijkheid

Door de doorstroomtoets ruim voor het aanmeldmoment te houden, hoeft de eindtoets niet gezien te worden als onnodige verplichting. Deze verandering moet leiden tot meer kansengelijkheid onder de scholieren die van de basisschool naar de middelbare school gaan. Hierdoor kunnen kinderen die van de basisschool een lage beoordeling krijgen alsnog kans maken op een hoger schooltype. De doorstroomtoets vindt plaats vóór het aanmeldmoment voor de middelbare school. Zo kunnen er geen leerlingen worden geweigerd vanwege te late aanmelding.

Is dit genoeg?

Is dit genoeg om de kansengelijkheid te stimuleren? Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werd in 2020 bij 8% van de leerlingen het advies, na het maken van de eindtoets, naar boven bijgesteld. Dit kwam omdat ze de eindtoets beter hadden gemaakt. Uit onderzoek van Scholen op de kaart is naar voren gekomen dat er weinig leerlingen van het vwo zijn die terugvallen naar een lager niveau. Terwijl op het vmbo en in het praktijkonderwijs wel leerlingen zitten die een hoger niveau hebben.

Reacties

Eef is erg blij met de verandering.

Stefanie is echter afwachtend.

Praat mee

Vind je het een goed idee als de eindtoets wordt veranderd in de doorstroomtoets die plaatsvindt in februari, om de kansengelijkheid te vergroten? Of vind je dat de huidige eindtoets moet blijven zoals die is, omdat er dan misschien na de doorstroomtoets geen serieus onderwijs meer gaat worden gegeven? Praat mee via onze Facebookpagina!