Miriam (51): ’Ik zie er beter uit dan twintig jaar geleden’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Jonger, ik ben nog heel fit! Veel vrouwen van mijn leeftijd hebben overgangsklachten, zijn vaak moe of zitten minder lekker in mijn vel. Ik voel me juist fitter en sterker dan ooit. Ik ging altijd al minimaal één dag in de week naar de sportschool, maar sinds 2018 ben ik mij echt gaan verdiepen in krachttraining. In het begin vond ik dat best spannend. Vrouwen zitten namelijk vooral op de cardioapparaten, dus je staat in de sportschool dan echt tussen de mannen. Toch ben ik nog elke dag blij dat ik die stap heb durven zetten. Ik ben lang onzeker geweest, maar nu ben ik blij als ik mezelf in spiegel zie. Ik zie er beter uit dan twintig jaar geleden.”

Heb je een beautygeheim?

„Heel consequent zijn met voeding. Vroeger vond ik dat lastig, omdat ik mentaal niet sterk genoeg was om mijn eigen keuzes te maken. Ik ben bijvoorbeeld nooit een fan geweest van alcohol, maar dronk altijd een glaasje mee, omdat ik geen zin had in opmerkingen. Nu ben ik gewoon helemaal gestopt met het drinken van alcohol. Het maakt me niet uit wat anderen daarvan vinden. Als ik een familieverjaardag heb, neem ik ook mijn eigen maaltijd mee. Voor sommigen was dat even wennen, maar inmiddels kijkt niemand daar meer gek van op.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, mensen schatten mij een stuk jonger. Meestal denken ze dat ik rond de 40 of 45 jaar ben. Eigenlijk hoor ik dat pas sinds ik meer ben gaan sporten. Sindsdien ben ik veel zelfverzekerder en dat straal ik blijkbaar ook uit. Ik ben geen muurbloempje meer en durf echt op de voorgrond te treden. Dat geeft je automatisch een jeugdigere uitstraling.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn taille en volle ronde billen. Ik heb altijd al een flinke kont gehad, maar sinds het trainen ligt daar nu nog meer het accent op. Vroeger schaamde ik me ervoor, maar nu vind ik het heerlijk om in strakke sportleggings rond te lopen. Ik denk dat het hedendaagse schoonheidsideaal daar ook mee te maken heeft. Het is tegenwoordig veel normaler om trots te zijn op je rondingen.”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn benen, daar houd ik toch het meeste vet vast. Op mijn bovenlichaam zijn mijn spieren goed zichtbaar, maar mijn benen groeien een stuk minder hard. Toen ik vijftig jaar werd heb ik mezelf getrakteerd op een fotoshoot bij een fitnessfotograaf. Achteraf gezien zijn het supermooie foto’s, maar destijds durfde ik absoluut niet in mijn korte broek op de foto. Ik was te onzeker. Inmiddels heb ik me daar overheen gezet en staat een nieuwe shoot op de planning.”

Ⓒ Jeroen de Beer

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja, eigenlijk wel. Ik heb mijn leven op orde. Mijn kinderen doen het goed en ik vind het fijn dat ik mezelf nog op latere leeftijd heb kunnen ontwikkelen. Met terugwerkende kracht zie ik dat ik vroeger best onzeker was. Ik koos altijd voor de veilig optie, tegenwoordig stap ik juist uit mijn comfortzone. Ik ben blij met mezelf en dat straal ik ook uit. Daar ben ik trots op.”

Wat houdt je jong?

„Toch weer die sport. Ik voel me zowel mentaal als fysiek sterk. Ik volg op het internet ook veel zestigplusvrouwen die nog steeds in het sportwereldje zitten. Ik vind het ontzettend inspirerend om te zien wat zij nog allemaal doen en kunnen. Zo wil ik ook zijn als ik eenmaal de zestig ben gepasseerd!”

Heb je een levensles?

„Als je iets wil bereiken, moet je gewoon in actie komen. Stel een doel en ga aan de slag.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar a.de.groot@telegraaf.nl.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.