VROUW Glossy We testen luchtdruk-vibrators: ’Aanrader’

Door Anouk de Groot & Mariëlle Wisse Kopieer naar clipboard

Luchtdruk-vibrators zijn booming en het aanbod wordt steeds groter, maar welke speeltjes moet je nou hebben? Ⓒ Getty Images/iStockphoto

De afgelopen twee dagen was een Kruidvat-filiaal in Leiden volop in het nieuws door de manier waarop het een luchtdruk-vibrator aan de vrouw probeerde te brengen. ‘Sinterklaas is niet de enige die komt dit jaar’, luidde de reclametekst. Een initiatief vanuit het betreffende filiaal, liet het hoofdkantoor al weten. Dat luchtdruk-vibrators booming zijn en het aanbod steeds groter, weten we. Maar welke speeltjes moet je nou nou hebben? Omdat je nu eenmaal niet kunt proefdraaien, hebben wij ze voor je getest. Graag gedaan. Dit zijn volgens ons de beste luchtdruk vibrators.