Mijn man verlaat het gezin en mijn kinderen zijn woedend

Lieve Sabine, mijn man heeft na een jaar vreemdgaan besloten om bij mij en onze twee dochters weg te gaan. Ik ben er kapot van maar zal er mee moeten leven. Hij gaat het met zijn nieuwe liefde proberen. Mijn dochters (15 en 18) zijn witheet en willen hun vader niet meer zien. Natuurlijk probeer ik mijn eigen emotie weg te houden bij mijn meiden, en vind ik het belangrijk dat ze uiteindelijk wel weer een ’normale’ relatie met hun vader zouden moeten kunnen hebben. Ook al willen zij daar nu niets van weten. Maar ik vind ook weer niet dat ik heel actief moet proberen om hun relatie te herstellen. Mijn man maakte keuzes die bepaalde gevolgen hebben. Hij moet het ook zelf maar weer oplossen toch? Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Jij?

Sabine: „We hebben je probleem een paar weken geleden besproken op onze VROUW Facebookpagina. Daar kwamen verschillende adviezen voor je binnen.

Bijvoorbeeld van Marscha van Gulik die vroeger hetzelfde meemaakte. „Mijn vader had een ander en ik heb hem daarna nooit meer gezien want hij ging met zijn nieuwe gezin verder. En nu maak ik het nogmaals mee. Mijn ex-man had een ander en ging met zijn nieuwe gezin verder. Mijn dochter en zoon waren woedend. Mijn dochter heeft hem nooit meer gezien. Alleen mijn zoon heeft wat contact met hem. Die mannen weten niet wat ze aanrichten met hun ontrouw. Ze denken met het verkeerde lichaamsdeel.”

„Gina van Rosmalen wenst je veel sterkte en zegt dit: „Je dochters zijn beiden op een leeftijd dat ze zelf aan mogen geven voor wie ze willen kiezen. Laat ze nu even boos zijn, wat normaal is. Ook zij voelen zich in de steek gelaten en aan de kant gezet. Ik spreek uit ervaring. Dwing niets af, maar geef wel aan dat het hun vader blijft, wat er ook is gebeurd. Dit geeft echter geen garantie dat ze, als ze ouder en verder zijn, toch nog contact met hem willen. Maar dat is een keuze die hun vader ook zelf heeft gemaakt. Hij heeft voor ’de ander’ gekozen en daardoor niet voor zijn huidige gezin. Zorg alleen wel dat er hulp is voor je dochters, zodat ze hun verhaal wel kwijt kunnen aan een niet-partijdig iemand. Is voor jouzelf ook fijner. Ook jij zal je verdriet moeten verwerken.”

Sabine: Ik denk dat ik het niet beter had kunnen verwoorden. Heel veel sterkte!

