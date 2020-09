Moeten basisscholen meer aandacht besteden aan homoseksualiteit?

Dat dit onderwerp zo weinig tot geen aandacht krijgt, is bijzonder. Volgens Elsbeth Reitzema, expert bij Rutgers, is het sinds 2012 namelijk verplicht om voorlichting te geven over niet alleen seksualiteit, maar ook over seksuele diversiteit.

Niet aan bod

Onderwerpen waar tijdens deze lessen wel aandacht aan wordt besteed, zijn vriendschap, verliefdheid en de puberteit. Maar een relatie tussen twee mannen of tussen twee vrouwen komt blijkbaar niet aan bod tijdens deze lessen. Dat kan komen doordat maar 40% van de scholen een lesmethode gebruikt die ook werkelijk erkend is.

Ook blijkt uit de peiling dat 44% van de basisscholen vanaf groep 1 al begint met deze lessen. Vanaf groep 5 krijgt zelfs meer dan de helft deze les. „Hoe eerder scholen beginnen, hoe beter”, aldus Reitzema.

