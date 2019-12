Erica Meiland, Papa Jay en Verona van de Leur: dit lazen jullie in 2019

Aan het einde van het jaar blikken we graag terug op het afgelopen jaar. Dit zijn de 10 mooiste, meest bijzondere of ontroerendste VROUW-verhalen van 2019.

1. Erica: ’Ik heb veel verdriet gehad van Martiens coming-out’

Het gezin Meiland werd in één klap beroemd door deelname aan Ik vertrek in 2006. Nu, dertien jaar later, heeft het viertal de Gouden Televizier Ring op zak door het enorme succes van de televisieserie Chateau Meiland. Het interview met Erica ging op onze site compleet door het dak.

Lees ’m hier

2. Drie jaar zonder shampoo... ’Eindelijk meer krullen!’

Krullenbol Rachel de Rond (28) heeft haar haren al 3 jaar niet gewassen. Hoe dan, wilden niet alleen wij, maar blijkbaar jullie ook weten! Rachel probeerde talloze producten uit: van kastanjes tot Indiase kruiden, van honing en eieren tot slechts water. „Inmiddels heb ik meer krullen die ook nog eens minder pluizig zijn!”

Bekijk het resultaat van 3 jaar geen shampoo hier

3. ’Niets bijzonders, gewoon een kliertje’, zei de arts

De moeder (59) van freelance journalist Vivienne Groenewoud ondervond aan den lijve wat het betekent als een arts je niet serieus neemt. Voor VROUW schreef ze er een ontroerend verhaal over dat binnen enkele dagen honderdduizenden mensen wist te raken.

Lees haar blog hier

4. De klap werd Lily (5) en Mike (3) fataal

Het was december 2017: Sanne Paauwe (31) rijdt met haar kinderen op een verraderlijk gladde weg in Zeeland. Ineens slipt haar auto en volgt er een enorme klap. Zij kan gered worden, maar haar kinderen Lily (5) en Mike (3) niet. „Het moment dat ik thuiskwam, was ontzettend zwaar. Alles stond nog precies zoals we het die ochtend hadden achtergelaten.”

Het hele verhaal kun je hier teruglezen

5. Sharon (27) kreeg haar tweede zoontje negen maanden na haar eerste

Een kleine drie maanden na de geboorte van haar eerste kindje, nemen de zorgen toe bij kersverse moeder Sharon. „Normaal gesproken word je binnen een paar weken weer ongesteld, maar na drie maanden was ik nog steeds niet ongesteld. Ik snapte er niets van. ’Je bent weer zwanger’, zei mijn vriend gekscherend. Dat leek me ondenkbaar. Ik was vást nog aan het ontzwangeren.”

Lees het interview met Sharon hier

6. Miets zoon (9) draagt een tuigje: daar is een goede reden voor

In augustus krijgen we een lezerscolumn binnen op de redactie die in de dagen daarna veel stof doet opwaaien. Het is het verhaal van lezeres Miet:

„Beste mensen uit die andere wereld, die wereld die niet altijd de onze is. Recent las ik een opiniestuk van een moeder. Op het strand trok een gezin haar aandacht. Het jongetje droeg een tuigje en zijn ouders gedroegen zich blijkbaar niet zoals het volgens deze dame hoorde. Ze speelden niet voldoende met hem, lieten hun kind zand eten en de papa maakte een foto terwijl moeder met haar dochters in de zee speelde… Schande! Ik voelde me onmiddellijk verbonden met het gezin in kwestie. Misschien leek het jongetje wel een beetje op mijn zoon? Onze zoon draagt ook een tuigje, voor zijn veiligheid, om hem de rust te gunnen die hij nodig heeft...”

Lees verder

7. Saskia staakte 3 dagen: mijn pubers waren verbaasd en daarna wanhopig

Brutale pubers die met niemand rekening houden en overal een chaos achterlaten, journalist Saskia Smith is er klaar mee. Mama doet niks meer: ze gaat in staking. Eens zien wat er dan gebeurt.

Lees het verhaal hier

8. Oud-turnster Verona van de Leur: wij maakten pornofilms

Twee jaar sliep oud-turnster Verona van de Leur (33) in een auto omdat ze dakloos was. Een decennium lang was dit haar allergrootste geheim, niemand wist ervan. Tot nu: in haar boek geeft ze zich meer bloot dan ooit. Over het stelen van voedsel, haar arrestatie en haar werk in de porno-industrie.

Lees het spraakmakende interview met Verona hier

9. Papa Jay uit ’Een huis vol’ kreeg bijna een ton: ik word nu anders benaderd

Bijna 100.000 euro werd eind vorig jaar opgehaald tijdens een doneeractie voor de alleenstaande papa Jay Lopez (36) en zijn vijf kinderen (van 6 tot 14) uit Een huis vol. Dat werd bereikt door een spontane fundraise-actie van kijker Koen Joosen. Toch heeft het geld Jay niet alleen vreugde, maar ook zorgen gebracht.

Lees het interview met hem hier

10. Te oud: waarom zijn we hier niet bozer over?

Halverwege 2019 moesten Gallyon van Vessem (50) en Selma van Dijk (50) het veld ruimen bij Hart van Nederland. Gezien hun leeftijd zou deze stap met verjonging van het programma te maken kunnen hebben. En als leeftijd inderdaad de reden voor ontslag is, is dat nogal kwalijk. Journaliste Vivienne schreef daar een vlijmscherpe opinie over die veelvuldig werd gedeeld.

Je leest het hier

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.