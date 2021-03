Anna (58): ’Dáárom stem ik op … Splinter’

„Ik stem op Splinter, omdat vrijwel alle punten in het verkiezingsprogramma mij aanspreken. Vooral het kopje ‘zorg’ spreekt me aan. Zo staat er bijvoorbeeld in het programma dat er geen BTW meer moet zitten op groente en fruit. Ik leefde zelf in armoede en ik weet dat gezond leven voor gezinnen die minder te besteden hebben erg lastig is.

Ik ben jarenlang een alleenstaande moeder van twee dochters geweest. Hierdoor kon ik niet werken en leefde ik van de bijstand. Ik ging naar de voedselbank om mijn kinderen genoeg eten te kunnen geven. Dat was heel zwaar en ik heb daardoor gezien hoe moeilijk het is om jezelf en je kinderen gezond te kunnen voeden. Inmiddels zijn ze 33 en 21 en beiden uit huis. Twee jaar geleden heb ik twee TIA’s gehad en daardoor ben ik nu bezig met re-integratie opbouw om weer aan het werk te kunnen.”

Belangrijkste punten

„Ik vind ook dat ze bij Splinter een heel goed punt aansnijden wat betreft het vergoeden van tampons en maandverband. Geen enkele vrouw kan zonder menstruatieproducten, maar toch zijn die zo ontzettend duur. Als ik echt moet kiezen, vind ik het streven naar een gezondere samenleving en het streven naar betere salarissen in de zorg de twee belangrijkste punten in de verkiezingsagenda van Splinter.

In 2017 heb ik op de SP gestemd, maar dat was vooral doordat mijn broer zo overtuigd was van de standpunten van die partij. Toen ik Femke Merel van Kooten zag debatteren, kreeg ik een goed gevoel bij haar. Ze heeft een open gezicht, maar komt op mij ook streng en rechtvaardig over. Ze is menselijk en ik denk dat zij heel groot gaat worden met haar partij. Stemmen op Splinter is voor mijn gevoel absoluut geen weggegooide stem.”