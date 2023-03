Praat mee: Nog slechts één MAFS-koppel bij elkaar, waar ligt dat aan?

In het razend populaire televisieprogramma koppelen experts kandidaten aan elkaar op basis van wetenschap. Deze koppels, de naam zegt het al, ontmoeten elkaar voor het eerst op hun eigen bruiloft. Kijkers plaatsen echter vraagtekens bij deze werkwijze, want huwelijken blijven stranden. Laura en Cathalijne zijn, tot nu toe, het enige succesverhaal van dit seizoen.

Gevoelskwestie

Volgens veel kijkers bewijst dit seizoen vol scheidingen dat liefde zich niet door wetenschap laat leiden. Daar zit een kern van waarheid in, aldus psycholoog Jeffrey Wijnberg. Tegen De Telegraaf zegt hij: „Je kunt liefde niet afdwingen. We mogen natuurlijk allemaal graag denken dat liefde een romantisch wonder en maakbaar is, toch maak je die keuze altijd op gevoel.”

Wijnberg stelt dat programmamakers een goede voorspelling kunnen doen, maar dat een match beslist wordt door onvoorspelbare details. „Denk aan iemands geur of hoe lekker iemand kan zoenen.”

Obstakels

Anderen vermoeden dat veel deelnemers zich niet alleen voor de liefde opgeven, maar uit zijn op aandacht en bekendheid. Ook Wijnberg sluit dat niet uit. „De meesten zullen het vast deels voor de aandacht doen, maar vergeet niet dat het een enkele keer wél lukt! En hoe bijzonder is het om die ene partner op deze manier te vinden?”

Maar ook afstanden tussen deelnemers vormen een mogelijk obstakel. Zo woonden voormalige MAFS-tortelduifjes Maarten en Richelle zeker 170 kilometer bij elkaar vandaan. Hij had zijn leven in Enschede, zij het hare in Ammerzoden.

