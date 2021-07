Helen’s dagboek deel 543: ’Die giftige relatie heeft haar geen goed gedaan’

Sterren

Gillian Anderson klaar met bh’s: ’Interesseert me niet dat mijn borsten op mijn navel hangen’

Gillian Anderson is niet van plan om ooit nog een bh te dragen. De actrice, die onder meer als Margaret Thatcher schitterde in The Crown, liet via een Instagram Live-video weten dat ze bh’s ’zeer oncomfortabel’ vindt.