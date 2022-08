Extra weken betaald ouderschapsverlof: een goed idee?

Op 2 augustus gaat de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof in. Vanaf morgen kunnen ouders van een kindje dat jonger is dan een jaar, kiezen voor maximaal negen weken betaald ouderschapsverlof. Ze hebben dan recht op een UWV-uitkering die 70 procent bedraagt van hun dagloon. Dat percentage kan hoger liggen als dat is vastgelegd in de cao. Het verlof kan flexibel worden opgenomen. In plaats van een aaneengesloten periode van negen weken verlof, kan een ouder er bijvoorbeeld voor kiezen om één dag per week minder te werken.

Situatie

De Wet betaald ouderschapsverlof zorgt ervoor dat ouders meer tijd krijgen om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen. De moeder heeft bovenop de tien weken achter elkaar bevallingsverlof recht op maximaal negen weken betaald ouderschapsverlof. De partner kreeg voorheen vanaf de bevalling vijf dagen volledig betaald geboorteverlof, maar krijgt daar na de invoering van deze wet vijf weken aanvullend betaald geboorteverlof bij. De partner kan dit inzetten tot het kind zes maanden oud is.

Goede stap voorwaarts

Volgens Marjet Winsemius, directeur van de stichting Voor Werkende Ouders, is de wet een stap in de goede richting. Toch vindt ze dat de uitwerking beter had gekund, zegt ze tegen Het Parool. „Verlof tegen 70 procent loon is nog steeds niet aantrekkelijk voor mensen met lagere inkomens, dit is dan echt een aanslag op je salaris.”

Reactie

Robert vindt dat het voor stellen met een minimumloon een stuk lastiger is om grotendeels betaald ouderschapsverlof op te nemen.

Praat mee

Wat vind jij? Is de Wet betaald ouderschapsverlof een goed idee? Of vind jij al die betaalde verlofdagen allemaal wat overdreven? Praat mee op onze Facebookpagina!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.