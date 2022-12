’Met Sinterklaas heb ik niet veel’

Monique van Zwieten (53) werkt als caissière, is single en moeder van een dochter (24) en een zoon (21). Ze is gek op sinterklaas.

Dit is het vijftiende jaar dat ik de sinterklaasintocht in Vinkeveen organiseer. Daar ben ik niet alleen in december, maar vrijwel het hele jaar mee bezig. Ik heb altijd pepernoten in huis voor Stichting de Opkikker. Soms bezoekt de Sint namelijk tussendoor ook al een ongeneeslijk kindje. Sinterklaas is een rode draad in mijn leven, zeg ik weleens.

Kriebels

Ik vang hem altijd op als hij in het dorp aankomt en krijg dus echt de kriebels als ik hem zie. Soms kom ik ’m ook weleens op een ander moment, in zijn dagelijkse outfit, tegen. ’Dahag, Monique,’ fluistert hij dan in mijn oor. Nou, dan heb je me, hoor! Sinterklaas doet mij meer dan Kerstmis. Dat wordt alleen maar groter en groter, lijkt wel. Het is een vreetfestijn geworden.

Sinterklaas heeft nog iets magisch. Kinderen kijken er zolang naar uit; welk verhaal wordt er dit jaar weer verteld? Ik kijk het Sinterklaasjournaal eigenlijk altijd mee. Als ik dan kinderen aan mijn kassa krijg, kan ik erop inhaken. Ooit kwam er een kindje naar me toe met een verlanglijstje. Ze had mij bij de intocht op de boot naast Sinterklaas zien staan. ’U bent toch de vrouw van Sinterklaas?’ vroeg ze. Of ik hem haar lijstje wilde geven… Ik heb dat plechtig beloofd. Haar ogen straalden.

Opluchting

Als de Sint weer weg is, geniet ik altijd wel van de rust. Dat alles dan weer een jaar op rolletjes is verlopen, is toch een opluchting. Mijn eigen kinderen zijn al volwassen, maar nog elk jaar vieren we met hen en mijn moeder Pakjesavond. Ik hou ervan.”

Yvette van Ek (32) werkt als verkoper, heeft een relatie en is moeder van een dochter (3) en zoon (1). Ze is nu al helemaal in de kerstsfeer .

Vroeger gingen we met kerst vaak met opa en oma naar een bungalowpark. Daar werd dan een boom opgezet en er waren cadeautjes. Ik heb daar heel goede herinneringen aan. Tegenwoordig sta ik in mijn omgeving bekend als ’kerstgekkie’, mogelijk is daar als kind al de basis voor gelegd.

Half Christmas

Op 25 juni is het ’half Christmas’, dan word ik al gek. Skyradio draaide die dag kerstplaten; dat heeft het hele huis gehoord. We hebben een kunstkerstboom, zodat ik die pal na mijn verjaardag in november al kan opzetten, nog voordat de echte kerstbomen verkocht worden. Ik hou van de lichtjes en gezelligheid. Elk jaar koop ik wel weer nieuwe kerstdecoratie; ik weet inmiddels niet meer waar ik al mijn dozen met kerstspullen moet laten.

Tijmen en ik vieren kerstavond al jaren met cadeautjes voor elkaar. Dan pakken we flink uit. Met Sinterklaas heb ik niet veel. Dat komt misschien meer als de kinderen het gaan begrijpen. We besteden er nu nog niet zo veel aandacht aan. Al in november draai ik kerstmuziek en in december kijk ik kerstfilms. En natuurlijk gaan we elk jaar naar een kerstshow in een tuincentrum, dat vinden de kinderen ook fantastisch.

Kerstmarkt

Een paar jaar geleden heb ik de kerstmarkt in Valkenburg bezocht, leuk maar wel heel toeristisch. Januari en februari vind ik dan weer de ergste maanden van het jaar. Als de boom weer naar zolder is verhuisd, voel ik gewoon een leegte... Als het aan mij ligt, staat-ie de hele herfst- en winterperiode. Waarom niet eigenlijk?”

