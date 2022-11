Premium Het beste van De Telegraaf

Columns & Opinies ’Waarom greep niemand in? Matthijs ging toch niet over het aanstellen van de visagisten?’

Door Catherine Keyl

’Het verhaal dat Matthijs een geluidsman op z’n knieën dwong, hield geen stand, want daar had hij dan wel zijn excuses voor aangeboden.’ Ⓒ Carilijne Pieterse

Probeer je eens even voor te stellen dat je Matthijs van Nieuwkerk bent. Ik weet het, het is ineens niet meer trendy, maar toch. Vijftien jaar lang heeft iedereen tegen je gezegd dat je een toptalent bent, dat je excelleert, dat je uniek bent. Nooit enige opmerking over wat dan ook gekregen. En nu is er dan een groot verhaal in De Volkskrant verschenen en moet je je excuses aanbieden.