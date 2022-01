Linda (54) over haar eigen kledingstijl: ’Soms vragen ze of ik verkleed ben’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Eerlijk gezegd voel ik me leeftijdloos. Ik ga om met mensen die boven de zestig jaar zijn, maar ik kan het ook goed vinden met mensen van in de dertig. Voor mijn gevoel zit ik met allebei de leeftijdscategorieën op dezelfde golflengte. Ik probeer dus niet te veel naar leeftijd te kijken. Qua uiterlijk merk ik wel dat ik vaak een stuk jonger word geschat.”

Heb je een beautygeheim?

„Ik heb mijn eigen kledingstijl. Ik ben gek op tule rokken. Toevallig is het nu weer in de mode, maar ik draag ze al jaren. Ik ga graag naar mijn werk in een rode tule rok met daarbij een roze trui en stoere cowboylaarzen. Mijn paillettenjurk is ook zeker niet alleen voor kerst. Over mijn excentrieke kledingstijl krijg ik veel complimentjes, maar er zijn soms ook moeders op het schoolplein die het verwarrend vinden: ’Ben je verkleed? Of is dit serieus?’ Om zulk soort opmerkingen kan ik gelukkig lachen.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Meestal word ik rond de veertig jaar geschat. Op school lopen regelmatig stagiaires met mij mee. Op een gegeven moment komt altijd de vraag: ’Hoe oud bent u eigenlijk?’ Ze zijn dan stomverbaasd als ik aangeef dat ik al de vijftig ben gepasseerd.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn ogen. Ik heb lange wimpers en mijn ogen stralen altijd. Ik ben ook blij met de blauwgroene kleur van mijn iris. Als ik iets blauws aan heb, lijken ze blauw en als ik iets groens aan heb, worden ze weer wat groener.”

Waarmee ben je minder blij?

„De spataderen op mijn benen. Ik heb ze weleens laten weghalen, maar het effect is tijdelijk. Door de coronacrisis heb ik er al lang niks aan laten doen, dus nu zijn ze weer goed zichtbaar. In de winter kan ik mij er niet druk om maken, maar in de zomer merk ik toch dat het mij een beetje in de weg zit. Ik trek daardoor niet zo snel een kort rokje aan.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja, ik zit in een mooie periode van mijn leven. De kinderen zijn volwassen, maar wonen nog thuis. Ik hoef niet meer voor ze te zorgen, waardoor ik meer tijd voor mezelf heb. Hierdoor krijg je na jaren van zorg ook weer wat meer tijd voor elkaar als man en vrouw. Ook op werkgebied zit ik helemaal op mijn plek. Ik ben kleuterjuf en ik geniet daar nog steeds elke dag van. Daarnaast werk ik als commercieel model. Ik vind de combinatie van deze twee banen ontzettend leuk. Het modellenwerk zie ik mezelf ook zo nog doen na mijn pensioen. Er zijn een hoop seniormodellen die veel leuke klussen hebben. Vroeger dacht ik: als je vijftig bent, dan houdt het op. Maar inmiddels ben ik erachter dat het leven ook na je vijftigste nog zoveel te bieden heeft.”

Heb je een levensles?

„Probeer met compassie voor anderen te leven. Dat is voor jezelf en je omgeving een stuk prettiger. Van nature heb ik al veel compassie voor mijn medemens, maar ook ik heb weleens een off-day. Op zulk soort dagen probeer ik me bewust te zijn van mijn gedrag, waardoor ik makkelijker kan omschakelen.”

