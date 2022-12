Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Van zwanger naar single in drie maanden: ’Ik voel me op zijn zachtst gezegd mislukt’

Door Marianne ter Mors Kopieer naar clipboard

„Daar zat ik dan, bijna 40 en moederziel alleen.” Ⓒ Getty Images/EyeEm

Journalist Marianne ter Mors (39) dacht haar leven op orde te hebben. Leuke vent, zwanger én wonen in een heerlijk dorp. Twee maanden later is alles anders. Single, kinderloos en een boshuisje. Wat was er misgegaan?!