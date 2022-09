Daghoroscoop 3 september - Oordeel niet te snel, Weegschaal!

VANDAAG JARIG

Omdat er financieel niet veel lijkt te veranderen, zul je je komend jaar over geld niet druk maken. De kosmos heeft dan ook weinig belangstelling voor die sector in jouw horoscoop. Maar terwijl jij stabiel bent, kan dat anders zijn in het leven van je partner, die een wispelturig jaar kan beleven.

ZONDAG JARIG

Jouw financiële status quo blijft gehandhaafd in 2023. En heb je een partner, dan zul je kunnen meeprofiteren van de pieken in diens carrière. Met Saturnus in jouw sector ’werk’, lijkt er een leuke baan voor je weggelegd, die veel van je kan eisen, maar ook veel voldoening zal schenken.

RAM

Aarzel niet om te vragen om wat je nodig hebt en luister naar je intuïtie. Dit is een goed moment om een bepaald doel te kiezen binnen jouw mogelijkheden. Stel je behoudend op en verspil geen geld aan overbodige spullen.

STIER

Probeer meer van het leven te genieten en maak je minder zorgen. Doe je partner of familie niet te veel beloften. Verspil je tijd niet aan zelfbeklag, want dat leidt tot spanning met jouw directe omgeving. Gedraag je volwassen.

TWEELINGEN

Comfort heeft voor jou te maken met stabiliteit en veiligheid. Om dat te bereiken, dienen naasten te weten dat je om hen geeft. Met open communicatie, affectie, een verrassing of gewoon aanwezig zijn, houd je relaties goed.

KREEFT

Ga liever je eigen gang dan je te laten dwingen je bij anderen aan te sluiten die bezig zijn met hun eigen plannen. Breng het huis aan kant, doe boodschappen en betaal rekeningen. Verzin een uitstapje dat niet te veel kost.

LEEUW

Recente onenigheid met een kind of ander familielid kan opgelost worden met een ernstig gesprek waaruit een betere relatie zal voortvloeien. Activiteiten van kinderen kunnen je noodzaken om als chauffeur aan de bak te gaan.

MAAGD

Door je bewust te zijn van je gedachten, krijg je inzicht in aspecten van jouw leven waarin je verandering moet aanbrengen. Maak een lijstje van wensen en doelstellingen en leg dat neer waar je het elke dag ziet.

WEEGSCHAAL

Sta niet onmiddellijk klaar met een oordeel als er sprake is van een misverstand met een familielid. Toon je betrokken bij de mensen die je liefhebt en bied hulp waar die nodig of gewenst is. Dat zal niet vergeten worden.

SCHORPIOEN

Een opruimbeurt van je huis kan een voorwerp boven water brengen dat je al enige tijd mist. Sociale afspraken die te veel van je vrije tijd afknibbelen, kun je beter afzeggen of uitstellen. Ga bewust om met je weekend.

BOOGSCHUTTER

Maak er een plezierig weekend van, thuis of buitenshuis met vrienden. Je kunt mensen ontmoeten die deuren voor je willen openen. De lokale bibliotheek is een grote bron van kennis als jij je filosofisch wilt oriënteren.

STEENBOK

Wat je ziet is waarschijnlijk niet wat je krijgt; jouw hersens kunnen je voor de gek houden. Vraag je zo eerlijk mogelijk af wat de voor- en nadelen zijn voor je een belangrijk besluit neemt. Vergeet wat je het liefst wilt en bepaal je tot de feiten.

WATERMAN

Neem de tijd om de mooiere dingen des levens te ontdekken en te begrijpen. Jouw financiën staan er goed bij en je krijgt de nodige kansen om vooruitgang te boeken. Maak plannen voor een reis of gedenkwaardige feestdag.

VISSEN

Probeer problemen vanuit een andere hoek te benaderen als een conflict met een opponent onoplosbaar lijkt. Gebruik je verstand en laat een situatie niet door je voorkeuren bepalen. Je zult verbaasd zijn hoe eenvoudig alles wordt.

