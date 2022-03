De vechtscheiding 116: ’We kunnen ook eerst andere dingen doen…’

Goedmaakseks

Anouk verlaat met kordate stappen de sessie. Sjaan sputtert nog: „Anouk, weglopen heeft geen zin. Laten we er nog over praten.” Maar Anouk schudt beslist haar hoofd en stampt weg. Terwijl ik haar nakijk zie ik opeens, in een korte flits onze goedmaakseks voor me. Het begon altijd met een knallende ruzie: slaande deuren en geschreeuw. En dan het eindeloze zwijgen. Altijd langer door haar dan door mij. Tot er opeens iets gebeurt. Iets kleins waardoor we weer gingen praten. Voorzichtig glimlachend en in de wetenschap dat ’s avonds het echte werk zal plaatsvinden. De goedmaakseks. Vol passie alsof er nog iets uit te vechten is. Anouk boven. Dat hoort bij het goedmaken. Altijd hetzelfde. Maar toch is het me dierbaar. Ik glimlach bij de herinnering. „Wat is hier leuk aan”, vraagt Sjaan verbaasd.

„Ik dacht terug aan de ruzies die we vroeger hadden. Toen we nog echt getrouwd waren. En hoe die dan altijd werden goedgemaakt. Banaal hè.”

Sjaan glimlacht terug. „Niet banaal. Het is heel normaal om af en toe terug te denken. Jullie zijn lang samen geweest. Dus is het niet raar als iets, een gevoel of een situatie, je bekend voorkomt en je daar dan met een glimlach aan terugdenkt.”

„Ja, maar ik ben echt gelukkig met Sara. Dan is het toch banaal dat ik aan de goedmaakseks met mijn ex terugdenk?”

„Nee hoor. Jullie hebben ook leuke herinneringen samen. Dat lijkt me niet meer dan normaal”, zegt Sjaan terwijl ze opstaat en haar tas pakt. „Jullie waren mijn laatste cliënten. Ik ben klaar voor vandaag en heb zin in een borrel. Ga je mee?”

„Graag. Even een paar appjes versturen en dan ga ik mee.” Ondanks Sjaans sussende woorden voel ik me toch schuldig naar Sara over mijn herinnering aan de seks met Anouk en het gevoel dat dat opriep. Daarbij heeft onze tijdelijke scheiding lang genoeg geduurd. Ik app haar: „Ik mis je. Zullen we praten?”

„Oké. Ik ga sporten. Ben om 20.00 uur terug.”

„Prima.”

In de kroeg

En zo zit ik iets later met Sjaan in de kroeg. „Ik ga zo naar Sara toe om te praten. We leven nu een paar weken apart. Het heeft lang genoeg geduurd”, vertel ik haar.

„Dat moet een behoorlijke ruzie zijn geweest”, antwoordt Sjaan. „Hoe lang ben je nu bij haar weg?”

„Een week of twee. Sara verlangt soms dingen van me waar ik nog niet aan toe ben.”

„Weet ze dat jij je zo voelt?”

„Ik denk het wel.”

„Heb je het haar ooit gezegd?”

„Nee, dat niet”, beken ik zachtjes. „Hoe kom jij zo relatiewijs”, zucht ik er lachend achteraan.

„Door zelf geen relatie te hebben”, lacht Sjaan bulderend en heft haar glas. Ik denk dat ze wil proosten maar net als ik mijn glas tegen het hare wil tikken haalt ze hem weg. Mijn hand stoot tegen haar arm en het bier gutst eruit over mijn overhemd. Zo goed en zo kwaad als het gaat, deppen we het bier weg. Dan bestel ik nog een biertje voor haar en een whiskey voor mij. En nog een en nog een.

Te laat

Om 9 uur schrik ik op: „Shit, ik heb om 8 uur met Sara afgesproken. Ik moet gaan.” Ik reken af en bestel een taxi. Oververhit en stinkend naar bier kom ik bij Sara aan. Ze zit met de gordijnen dicht in de kamer. Haar armen demonstratief over elkaar gevouwen.

„Dus jij wil praten over hoe we nu verder gaan”, snauwt ze.

„Saartje, sorry. Ik heb met Sjaan, de therapeut, in de kroeg gezeten. Anouk was weggelopen uit de sessie, omdat ik haar confronteerde met iets wat ik in haar badkamer zag. Toen heb ik met Sjaan na zitten praten en ben helemaal de tijd vergeten. Sorry.”

„Zo te ruiken was er wel meer aan de hand dan alleen een boze Anouk”, kat Sara „Wat is er zo leuk aan die Sjaan?”

„Daar gaat het niet om. Ze is mijn therapeut. Sara, als je nu niet wilt praten dan doen we het een andere keer en ga ik weer naar mijn moeder.” Ik stap richting de deur, maar dan draait Sara als een blad aan de boom om. Ze schiet overeind en slaat haar armen om mijn nek. „Sorry, ik was onredelijk. We hoeven nu niet te praten”, vlijt ze „We kunnen ook eerst andere dingen doen…”

Ook onze goedmaakseks is heerlijk. Verliefd trek ik Sara na het hoogtepunt tegen me aan, maar zij worstelt zich los. „Ik moet op mijn rug blijven liggen”, snauwt ze.

„Op je rug”, vraag ik onnozel.

„Ja, en bedenk zelf maar waarom.”

Het kwartje valt. „Is dit wel het goede moment om aan kinderen te beginnen”, vraag ik voorzichtig.

„Dat is anders precies waarvoor ik je heb laten komen. Kleed je maar weer aan en donder maar weer op. Dag Bas.”