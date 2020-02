Daghoroscoop 12 februari

VANDAAG JARIG

Er worden veranderingen op uw werkterrein voorzien en die kunnen voor instabiliteit zorgen, vooral als u mensen in dienst hebt. Het kan te maken hebben met persoonlijke drama’s, maar ze kunnen ook binnen het bedrijf gebeuren. Nieuwe regels zullen uw professionele houding beïnvloeden.

RAM

Er lijkt sprake van enig financieel succes, via uw werk, of doordat een verkoping ineens een feit is. Als dat het gevolg is van de bemiddeling van een collega of vriend(in), laat deze dan delen in uw vreugde; bied een drankje of lunch aan.

STIER

Het vooruitzicht van een financiële meevaller kan u onvoorzichtig maken. Offer niet wat voor u waardevol is op voor iets dat kan tegenvallen. Lees personeelsadvertenties, ook als u niet op zoek bent. Het kan informatief zijn.

TWEELINGEN

Het kan een productieve dag worden. Een zakelijk voorstel is de moeite waard, vooral op de lange termijn. U zult naar behoren worden beloond. Iemand kan een beroep doen op uw teerhartigheid, maar zal niets terug doen.

KREEFT

Verricht een goede daad met een bruikbaar advies of door steun te bieden. Wees edelmoedig en tolerant. Met diplomatie komt u ver. Een aanpassing thuis zal goed uitwerken. Wees behulpzaam, maar zuinig op uw energie.

LEEUW

Bijdragen aan het geluk van anderen zal u gelukkiger maken dan u voor mogelijk houdt, maar het kan veel van u vergen. Als het bovendien ten koste gaat van de tijd die u aan uw gezin besteedt, brandt u sneller op dan nodig.

MAAGD

Door uw wilskracht en optimisme krijgt u vandaag veel voor elkaar. Uw zelfvertrouwen zal anderen motiveren. Een goed moment om de leiding te nemen en laat u daar niet van afhouden door iemand die zich niet wil laten overvleugelen.

WEEGSCHAAL

Sta open voor een nieuwe relatie ook al heeft liefde u teleurgesteld, maar besef dat niets zo desastreus is voor een romance als te hoge verwachtingen. Leer ervan. Professionele ontwikkelingen zijn in uw voordeel.

SCHORPIOEN

Stel u onafhankelijk en creatief op. Overweeg een andere richting in te slaan. Een nieuwe start is mogelijk; vertrouw op uw ingevingen. U kunt veel geld verdienen. In romantisch opzicht lijkt zich ook iets nieuws te ontwikkelen.

BOOGSCHUTTER

Zekerheid is belangrijk voor u, in een huwelijk en elke andere relatie. Uw streven naar evenwicht en harmonie kan echter uit egoïsme voortkomen. Houd rekening met anderen, dan nemen spanningen geleidelijk af.

STEENBOK

Hoewel roddels u intrigeren moet u proberen het hoofd bij het werk te houden. Aan het eind van de dag wordt u afgerekend op uw prestaties en niet op gezelligheid. Laat u geen kansen ontglippen die een doorbraak kunnen zijn.

WATERMAN

U bent in de liefde wel eens te impulsief en dat brengt niet zelden hoge kosten met zich mee. Maar vandaag kunt u het zich veroorloven royaal te zijn als u wilde plannen hebt. Respecteer wel dat uw lief een eigen leven heeft.

VISSEN

U kunt wat hangerig zijn en daardoor geen zin hebben werk van uzelf te maken. Doe dat echter wel, dan zult u zich meteen beter voelen. Vanmiddag keren energie en enthousiasme terug. Deel wat vaker een complimentje uit.