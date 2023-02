Premium Het beste van De Telegraaf

Columns & Opinie ’Vooral vrouwen hebben er een dagtaak aan om hun man op het rechte pad te houden’

Door Jeffrey Wijnberg Kopieer naar clipboard

Jeffrey kan meer dan eens heel veel begrip opbrengen voor ‘de vluchteling’.

Het leven is moeilijk, ingewikkeld en veeleisend. Dat gegeven zet de mens vaak aan om er even aan te willen ontsnappen. Daar zijn, bijvoorbeeld, de vakantiedagen voor bedacht, zodat eenieder even zijn zinnen kan verzetten en weer kan opladen voor een volgende ronde aan plichtplegingen. Even op de vlucht om het gemoed te verlichten.