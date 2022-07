Moet roken op terrassen overal verboden worden?

Sinds 2014 werd binnen roken in de horeca overal verboden. Sindsdien zijn rokers vaak op het terras te vinden. In De Telegraaf geeft een stel aan dat ze roken op het terras vrij smerig vinden. „Dan zit je lekker te eten en krijg je zo’n vieze walm in je gezicht: bah”, aldus het stel.

Uit onderzoek blijkt dat ook niet-rokers worden blootgesteld aan tabaksrook van rokers op het terras en dat dat de gezondheid kan schaden. „Dat komt omdat er nicotine en fijnstof in de lucht zweeft en men daaraan wordt blootgesteld”, vertelt Marc Willemsen, hoogleraar Tabaksontmoediging aan de Universiteit Maastricht en expert op het gebied van roken bij het Trimbos Instituut.

Rookvrije generatie

Volgens de hoogleraar zou er veel meer gedaan moeten worden op het gebied van tabaksontmoediging om het doel van een rookvrije generatie in 2040 te behalen. De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is juist tegen een wettelijk rookverbod. Ze merken dat steeds meer horecaondernemers kiezen voor de maatschappelijke trend van een rookvrij terras. „Wij staan voor een gastvrije horeca, waar zowel rokers als niet-rokers welkom zijn. Daarom zijn wij van mening dat het aan de individuele ondernemer is om zijn eigen rookbeleid te bepalen”, zegt een woordvoerder.

Jeroen vindt het een goede zaak dat McDonald’s kiest voor een rookvrij terras.

Jelmer vindt een rookvrij terras net zo logisch als rookvrije horeca.

