Jenny Douwes: Wij vieren gewoon Pakjesavond met Zwarte Pieten

„Spijt? Geen seconde!”. De Friese Jenny Douwes (42) zou zich zo weer uitspreken tegen Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Hoewel ze zelf uiteindelijk niet ter plaatse was, werd ze wel het boegbeeld van de ’blokkeerfriezen’ die op 18 november 2017 in Dokkum klaarstonden om bussen met demonstranten tegen Zwarte Piet de weg naar de nationale sinterklaasintocht te belemmeren.