'Ik vraag de scheiding in 2019 aan voor partneralimentatie'

Op dit moment kan de minst verdienende partner na een scheiding nog maximaal twaalf jaar partneralimentatie krijgen. Straks wordt deze periode beperkt tot de helft van de tijd die het huwelijk heeft geduurd, met een maximum van vijf jaar. Uitzonderingen zijn er voor 50-plussers na een langdurig huwelijk en voor ouders van kinderen onder de 12 jaar. Wie dit jaar nog een echtscheiding aanvraagt, heeft nog recht op de volledige 12 jaar alimentatie.

Vooral vrouwen dienen nu een verzoek tot echtscheiding in. Zo ook de vrouw van Peter*: „Ik zit al zestien maanden in een vechtscheiding en mijn vrouw gaat inderdaad de echtscheiding deze week aanvragen. Zodoende heeft ze naast het afgelopen anderhalf jaar ook nog de volle 12 jaar alimentatie te pakken”, vertelt hij aan de Telegraaf.

En de (nu nog) vrouw van Peter is niet de enige. „Het laatste kwartaal waren het er al veel meer dan normaal en er is nog echt een piek in december”, zegt Saskia Braun, mediator en scheidingsadvocaat en bestuurslid van de vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS).

Partneralimentatie

Om te bepalen of je onder de oude of nieuwe alimentatieregels valt, wordt gekeken naar het moment waarop je een verzoek tot scheiding en partneralimentatie bij de rechter indient, legt advocate Braun uit.

„In het worst case scenario heb je nu nog recht op twaalf jaar alimentatie, en straks op vijf”, voegt Leuftink toe. „Daar moet je je in ieder geval goed over laten informeren.”

