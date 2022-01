’De opvoeding van onze jongens kan een verandering zijn voor onze meisjes’

TikTok

Het is ’s avonds als ik languit op de bank lig bij te komen van een lange werkdag. Mijn favoriete bezigheid is op dat moment het kijken van TikTok-filmpjes, even verstand op nul. Ik scrol door de filmpjes als op een gegeven moment mijn aandacht blijft hangen bij een filmpje waar de vraag wordt gesteld: ’Wat zou je doen als er 24 uur geen mannen op de wereld waren?’ Een vrouw van rond de 25 jaar geeft antwoord: ‘Ik zou met het raam open slapen, ik zou in het donker naar het strand gaan, ik zou een minirok dragen in de stad’.

Het filmpje raakt me. Het raakt me, omdat wij vrouwen opgevoed worden met het idee altijd voorzichtig te zijn in bepaalde situaties. Ik heb er nooit bewust bij stilgestaan hoe het zou kunnen zijn als dat niet nodig was.

Hoe het zou zijn als wij ‘gewoon’ in het donker naar huis konden lopen zonder dat we achterom hoefden te kijken. Dat we tijdens het uitgaan ons drankje onbewaakt kunnen laten staan zonder dat er iemand misschien wel drugs in zou kunnen gooien? En kleed je vooral niet te uitdagend, want je zou weleens wat uit kunnen lokken…

Watch out

Mijn moeder waarschuwde me vroeger elke keer weer als ik ging stappen. „Let op je drankje, blijf altijd samen met je vriendin etc. etc.” Gek werd ik ervan! Nu ik zelf een dochter heb, snap ik de zorgen van mijn moeder een stuk beter. Mijn dochter is nog lang geen tiener, maar ik zal hetzelfde gesprek met haar moeten gaan voeren tegen die tijd.

En ik ben al lang geen tiener meer, maar ik blijf altijd goed opletten. Tijdens het joggen ’s avonds vermijd ik de donkere plekken, en tijdens de stapavonden met mijn vriendinnen houden we elkaar altijd goed in de gaten.

Ambulant work

Toen ik net begon met dit werk, was ik druk bezig met het opbouwen van een klantenkring, en dan weet je niet altijd waar je terechtkomt als ambulante pedicure zijnde. Ik had altijd standaard een werkmesje op mijn scalpelhouder zitten in mijn werkkoffer, en mijn locatie deelde ik altijd met mijn man via mijn telefoon. Voor het geval ik terecht mocht komen bij iemand die heel andere ideeën had over een pedicurebehandeling.

Gelukkig is er nooit iets geks gebeurd, maar op je hoede zijn is (helaas) nou eenmaal nodig, en ik ken genoeg verhalen van collega-pedicures die wél vervelende ervaringen hebben meegemaakt. Een collega vertelde mij eens dat een mannelijke klant opendeed met alleen een handdoek om zijn middel geknoopt, meneer had duidelijk andere intenties. Dit is gelukkig goed afgelopen, maar de ‘ballen’ hebben om dit te doen, zet je toch wel aan het denken.

Een goed begin

Is het dan alleen maar ellende met die mannen? Nee, zeker niet! Tijdens mijn werk wordt er vaak goed voor me gezorgd door de mannelijke klanten. Mijn koffer wordt de trap op getild, koffie wordt ingeschonken, ik word in mijn jas geholpen en de deur wordt opengehouden voor me. En hoewel ik mezelf zie als een ‘indepent woman’, kan ik ouderwetse hoffelijkheid ontzettend waarderen.

En dit zal ik zeker meegeven aan mijn zoon. Want als het in de basis goed zit, komen we dan al niet een heel eind? Het is wel oké als je ’s avonds een beetje de afstand bewaart als je achter een meisje loopt in het donker, zodat zij zich niet onveilig voelt. En het is niet oké om in de billen te knijpen van een meisje als je achter haar loopt in de discotheek. Als die kleine dingen nou eens wat meer zouden worden meegegeven in de opvoeding aan onze jongens, zou dat dan niet het begin kunnen zijn van een grote verandering voor onze meisjes?