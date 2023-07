‘Had ik mijn moeder maar meegenomen op vakantie’

Mijn vader kwam om het leven bij een verkeersongeval toen ik nog klein was. Omdat ik geen broertjes en zusjes heb, was de band tussen mijn moeder en mij altijd hecht. Totdat ik mijn huidige vriendin ontmoette. Zij ergerde zich eraan dat mijn mam en ik zoveel samen deden en eiste dat ik meer op eigen benen ging staan.

Sleutel

Zo maakte mijn moeder elke week bij me schoon. Ze had de sleutel, waardoor ze nog weleens onverwacht langskwam. Dat was afgelopen. Het werd nog erger toen mijn vriendin en ik gingen samenwonen omdat het gewoon niet klikte tussen die twee.

Ik neem het mezelf kwalijk dat ik zo gemakkelijk toegaf. Ik snapte dat mijn vriendin mijn moeder wat opdringerig vond en ik had niet echt veel oog voor het verdriet van mijn moeder dat ze niet meer de belangrijkste vrouw in mijn leven was. Ze had ook niet veel vriendinnen en toen ze op haar werk werd wegbezuinigd, stortte haar wereld helemaal in.

Ik ging af en toe nog bij haar langs, maar bij ons thuis was ze niet erg welkom. Ja, met verjaardagen en kerst. Omdat mijn moeder een bescheiden vrouw was, zeurde ze daar niet over. Ze zei alleen dat ze het jammer vond dat we geen kinderen wilden, want ze had heel graag oma willen zijn.

Droomreis

Eigenlijk klaagde zij nooit. Totdat ik een half jaar geleden vertelde dat mijn vriendin en ik een droomreis door de Verenigde Staten gingen maken. We zouden met een gehuurde auto langs de westkust rijden, nationale parken bezoeken en naar Las Vegas gaan. „Wat een droomreis”, verzuchtte ze. „Daar hadden je vader en ik het al over.”

Ik vroeg waarom ze geen groepsreis boekte als ze daar zo graag heen wilde, maar zij vertelde dat ze daar geen geld voor had. Dat wist ik eigenlijk wel; zij was al jaren niet met vakantie geweest. Ik vond het zo sneu dat ik mijn vriendin voorstelde om mijn moeder mee te nemen, maar daar voelde ze natuurlijk niets voor.

Schuldgevoel

We waren net drie dagen op pad toen de buurvrouw belde. Ze had mijn moeder al even niet gezien. Mam bleek dood in bed te liggen. Een hartstilstand. Ze was pas 64 jaar. Vanzelfsprekend was onze vakantie toen voorbij.

Sindsdien word ik gekweld door schuldgevoel. Had ik maar meer tijd aan haar besteed. Was ze maar wel met ons meegegaan... Mijn vriendin wil nu opnieuw naar de VS, maar voor mij hoeft het niet meer. Ik vraag me af of ik überhaupt nog met haar verder wil. Misschien wordt het tijd voor een andere vrouw. Iemand die wat liever is. Iemand die op mijn moeder lijkt. Ach, kon ik het maar overdoen.

