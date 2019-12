Naar schatting 12.000 mensen per jaar ondergaan een gastric bypass: een maagverkleining om te kunnen afvallen. In de nieuwste VROUW Glossy delen vijf vrouwen hun (heel wisselende!) ervaringen, waaronder Caroline Samsen (40). Ze heeft sinds 2011 een gastric bypass en sinds 2017 een distale gastric bypass. Caroline viel 88 kilo af. Ze is getrouwd, heeft twee kinderen (5 en 3) en is vrijwilliger in de gehandicaptenzorg.