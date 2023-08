’450 euro boete voor Monique en André, maar voor Dreetje zijn de gevolgen het grootst’

Ik roep het al jaren, maar het vakantiesysteem zoals we dat hier in Nederland hebben, is niet meer van nu. Waar je vroeger alleen op vakantie ging als je geld had, vliegt nu de hele goegemeente massaal naar de zon in de zomer. Schiphol barst uit z’n voegen. Het is hoogzomer iedere dag zwarte zaterdag. Een weekje in een afgeragde stacaravan in Nederland kost je zomaar €1.500. Alles wordt in die paar weken per jaar vakantie gepropt.

Middelvinger

Geef kinderen vijf snipperdagen, zou ik zeggen. Dan kun je op door school aangegeven tijdvakken ook eens buiten die krankzinnige drukte en woekerprijzen om op pad. Dan kun je ook met een minder grote beurs eens de hort op. Tja of je moet natuurlijk gewoon het brutale lef hebben wat André Hazes en Monique Westenberg hebben getoond. Die kregen geen vrij van de leerplichtambtenaar, maar staken gewoon hun middelvinger op. En dat kost ze nu – hou je vast - €450 per persoon, dus 900 euro in totaal.

Dat is de straf dus, voor tien dagen ongeoorloofd schoolverzuim. Een bedrag waar dit stel waarschijnlijk heel hard om lacht en vooral helemaal niets van in de portemonnee voelt. Ik durf te wedden dat tal van andere ouders zich na deze uitspraak helemaal geen strobreed meer in de weg gelegd zien. Als je buiten de zomervakantie ergens een luxe villa voor de helft van de prijs op de kop kunt tikken, is het met de boete erbij nog steeds een koopje.

Niet zo rigide

Deze hele rechtszaak was weer verspilde energie. Echt belangrijke rechtszaken liggen op torenhoge stapels papieren te wachten op afhandeling, maar dit is in elk geval goed afgetikt – lekker gewerkt. Het zal ze leren. Niet dus. Wat had ik dan gewild? Gevangenisstraf, eenzame opsluiting met water en brood? Natuurlijk niet. Ik zou graag zien dat we eens niet zo rigide met deze regels omgaan.

Geef ouders nou eens wat speelruimte. Het is 1970 niet meer, tijden zijn veranderd. Uiteraard is het niet de bedoeling dat ouders hun kind dus maar te pas en te onpas van school houden voor een paar weken wintersport of een maandje zon. Maar wat rek in de vorm van vijf snipperdagen gaat al een hele hoop gedoe met rechtszaken en leerplichtambtenaren voorkomen.

Verziekte sfeer

Voor kleine Dreetje zijn de gevolgen nog het grootst. Want ik geloof het absoluut niet dat hij van school is gewisseld omdat hij in twee jaar tijd twaalf verschillende leerkrachten zou hebben gehad en het niet goed deed op die onrust. Als rust je zo heilig is, had je hem niet ongeoorloofd mee naar Amerika genomen. Er is daar natuurlijk een verziekte sfeer ontstaan, waar André en Monique zelf debet aan zijn geweest. En dan durft Monique nog modder naar de school te gooien ook... Chic is het allemaal niet, maar what else is new vanuit die hoek. Op naar de volgende rel. En wie weet een nieuw vakantiesnipperdagensysteem?

