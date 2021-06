Vind jij dat jongeren van 12 tot en met 17 jaar ingeënt moeten worden?

De Gezondheidsraad adviseerde het kabinet al eerder kwetsbare jongeren in de leeftijdsgroep 12 tot en met 17 jaar te vaccineren, maar nu komt daar het advies om ook gezonde jongeren te laten inenten bovenop. Eerder bleek dat 53% van de ouders hun kind zouden laten vaccineren, mocht de raad een positief advies geven. 34% zou dit niet zien zitten, zo viel te lezen in De Telegraaf.

Eigen keuze

Het vaccin blijft te allen tijde vrijwillig; alleen jongeren die de prik willen, zouden hiervoor dan in aanmerking komen. Jongeren vanaf 16 jaar mogen in Nederland helemaal zelf beslissen of zij een prik willen. Voor jongeren vanaf 12 jaar tot en met 15 jaar is hun eigen standpunt doorslaggevend, maar zij moeten in principe wel overleggen met hun ouders, aldus het AD.

Voordelen

Volgens de Gezondheidsraad kan het inenten van jongeren helpen bij het afremmen van de corona-epidemie, zo valt te lezen in het AD. Een inentingscampagne onder jongeren zal bijdragen aan het indammen van een eventuele opleving van het virus komende winter.

Daarnaast zou het inenten van jongeren er volgens de raad voor zorgen dat het virus minder zal circuleren op scholen. Hierdoor is er minder kans op beperkende maatregelen op scholen. Daarnaast zullen leraren zich wellicht veiliger kunnen voelen in een klas met ingeënte kinderen.

Nadelen

Toch erkent de Gezondheidsraad dat er ook nadelen zitten aan het inenten van jongeren, namelijk eventuele bijwerkingen. Echter, stelt de raad dat deze mild zijn, dat deze ook kunnen optreden bij een coronabesmetting én dat nog onduidelijk is of er een verband is met het Pfizer-vaccin.

Ethisch dilemma

Het vaccineren van jongeren wordt door sommigen een ethisch dilemma genoemd. Zo rijst de vraag of de vaccins niet beter aan derdewereldlanden gedoneerd kunnen worden, omdat zij soms niet eens genoeg hebben om de kwetsbaren te vaccineren.

Meningen verdeeld

Op Twitter zijn de meningen verdeeld over het vaccineren van jongeren.

