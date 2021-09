Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Deze katten wachtte eigenlijk een spuitje, maar Arianne besloot ze te redden

Door Marion van Es Kopieer naar clipboard

„Ze noemen me nu al ’het kattenvrouwtje’.” Dan schiet ze in de lach. „Ach, wie hou ik voor de gek: alles draait wél om de katten.” Ⓒ Amaury Miller

De asielen in het hele land stromen vol, nu veel mensen hun in lockdowntijd aangeschafte hond of kat alweer zat zijn. Perfecte dieren vinden meestal makkelijk een nieuw adres, maar wie wil er nu een blinde of gehandicapte poes? Nou, Arianne de Jong (49) dus. In haar Katshuisch in het Brabantse Vinkel wordt het leven gevierd door katten die ooit een spuitje wachtte.