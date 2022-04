Linda beheert fanpagina Doe Maar: ’Vreselijk dat Henny Vrienten er niet meer is’

„Op dit moment gaat het niet goed met mij, ik ben erg geschrokken van het nieuws. Ik wist dat Henny ziek was, omdat de afscheidstoer van Doe Maar was afgezegd. Ik heb altijd gehoopt en gedacht dat hij beter zou worden. Hij woonde in het bos, met goede schone lucht. Je hoopt dat het hem kracht geeft om beter te worden.

Ik heb altijd gehouden van Nederlandse muziek. Ik kan het niet in woorden uitdrukken waarom ik fan ben van Doe Maar. Het zit gewoon in mijn bloed. Ik was 21 toen ik de cassettebandjes van Doe Maar luisterde. Mijn ouders vonden de muziek maar niks, maar dat maakte mij niets uit. Mijn slaapkamer hing vol met posters van Doe Maar

Mooiste herinnering

Mijn mooiste herinnering aan Henny is dat ik hem een keer in een café in Amsterdam heb ontmoet. Ik was er een weekendje weg samen met mijn man en zoon. We gingen wat drinken in een cafeetje en er kwam een man binnen met een krant onder zijn arm. Ik schrok en wist meteen dat het Henny was. Mijn man en zoon verklaarden me voor gek. Mijn zoon zei: ’Je bent aan het dromen. Omdat we in Amsterdam zijn denk je dat je Henny Vrienten kan tegenkomen.’ Henny ging achterin een hoekje zitten en begon in zijn krant te lezen. Ik liep naar hem toe en vroeg: ’Mag ik u storen? Bent u Henny Vrienten?’ ’Ja, zeker’ antwoordde hij. Henny legde zijn krant neer en begon met mij te kletsen. Nu ik dit vertel word ik gelijk weer vrolijk. Het was namelijk bij de concerten erg moeilijk om hem persoonlijk te spreken. We hebben die avond ook een foto gemaakt. Deze staat nu in de woonkamer met een brandend kaarsje erbij.

Facebookgroep

Ik heb de fanpagina opgericht om in contact te komen met andere fans van Doe Maar. We delen in de groep filmpjes en foto’s. Ik heb via de fangroep ook mensen leren kennen waar ik wel eens mee afspreek. Er zijn mooie vriendschappen uit ontstaan.

Mijn favoriete liedje is ’32 jaar’, al maakten ze natuurlijk alleen maar leuke liedjes. ’Eén nacht alleen’ vind ik ook leuk omdat je die zo regelmatig hoort. Ik pink wel een traantje weg en vind het vreselijk dat hij overleden is. Hij was supergetalenteerd en kon heel goed zingen. Echt de man van mijn dromen. Het is een groot verlies.

Concerten

De laatste jaren gingen we vaak naar de reünieconcerten van Doe Maar. Mijn man en ik kochten een camper. Zo konden we naar alle concerten en overnachtten we in de omgeving. Dat vergeet ik nooit meer. Het laatste concert dat we hebben bezocht was in België.

Ik heb Henny vaak gezien en ben bij veel van zijn concerten geweest. Ik heb ooit een fotoboek laten maken, hij heeft hierin ook zijn handtekening gezet. Na zijn optredens was er soms wel eens de mogelijkheid om even te kletsen met elkaar. Henny wist het als ik in het publiek stond, ik was namelijk altijd wel vooraan te vinden. Hij wees vaak naar mij terwijl hij aan het zingen was en betrok me bij zijn optreden.

Ik luisterde niet alleen zijn muziek. Ik heb door de jaren heen ook heel wat boekjes van hem verzameld met verhaaltjes en gedichtjes. Soms luisterde ik ook de liedjes die hij maakte voor het kinderprogramma Klokhuis. Ik ben niet alleen fan van Doe Maar, maar ook van het werk van Henny.

Verdriet

Ik viel maandag van mijn stoel toen ik via internet vernam dat Henny was overleden. Ik kon het niet geloven. Ik heb alleen maar gehuild. Ik kon niet eten of slapen van verdriet. Er is gezegd vanuit de familie van Henny dat we niks mogen doen voor de uitvaart. Dat willen ze liever niet. Ik weet nog niet of ik iets ga organiseren voor de leden van de fangroep. Ik zie nu al wel dat in de Facebookgroep veel herinneringen worden opgehaald. We hebben wel steun aan elkaar.”