Had Helder OneLove-speldje thuis moeten laten?

Minister Helder koos ervoor de richtlijnen van voetbalbond KNVB te volgen, die de Qatarezen niet onnodig wilde provoceren. Daarom droeg ze dinsdag bij de wedstrijd geen OneLove-armband, maar een speldje. OneLove staat voor gelijkheid en verbinding. De VVD-minister koos voor een speldje, omdat dit volgens haar de beste uiting was en ze het vaker draagt. Er gebeurde ook nog iets anders. Vlak voordat het Nederlandse volkslied klonk, deden twee Qaratese hoge ambtenaren, die naast Helder zaten, opzichtig een pro-Palestijnse armband om.

Na afloop zei Helder tegen de krant:. „Ik wist dat de reactie hier kon zijn, dat er een Palestijnse band zou worden gedragen, dus het verraste mij niet. Het heeft verder nergens toe geleid.”

Diplomatiedeskundige Robert van de Roer denkt als volgt over de actie van Helder: „Het beeld is allesbepalend. Helder die bewust geen armband draagt, terwijl de Qatarezen dat wel doen en zo een lange neus naar haar trekken. Dat is ongelukkig.”

Over de sjaal zei Helder, dat ze het had uitgekozen, omdat het oranje was. De tekst op de sjaal had ze in eerste instantie niet gezien. „Ik had gewoon een sjaal nodig – ik ben 64 jaar – om het een beetje aan te kleden, zeg maar”, aldus de sportminister. Collega M van de VROUW-redactie is van mening, dat het Kabinet haar nooit zo had mogen laten gaan.

Bernadette vraagt zich af waarom Helder überhaupt naar Qatar gaat.

Eric vindt het statement van de VVD minister onzin.

Zonneschijntje vindt de statements van beide landen juist fantastisch. Zowel Helmer en de Qatarezen laten zien dat ze ergens voor staan.

