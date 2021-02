Daghoroscoop 15 februari, er hangt liefde in de lucht, Steenbok!

VANDAAG JARIG

Saturnus die je horoscoop regeert, begeeft zich naar het segment waarin geld de hoofdrol speelt en dat blijft zo het hele jaar. Dat betekent dat je zelf verantwoordelijk bent en blijft voor je financiën en deze niet zult delegeren, tenzij je accountant je na aan het hart ligt. Investeer dus in jezelf.

RAM

Met heldere inzichten worden de contouren van de komende weken steeds duidelijker. Veel mensen kunnen contact met je zoeken om verschillende redenen en het is van belang dat je precies weet wat je wilt en waar je voor staat.

STIER

Stel je geluk op de proef met een paar speculatieve kansen en je zult verrast zijn hoe een en ander zal uitpakken. Een prima dag om een gokje te wagen. Op een verzoek om salarisverhoging zal positief worden gereageerd.

TWEELINGEN

Positieve energie en prikkels beïnvloeden de sfeer op de werkvloer. Iedereen lijkt tevreden met het leven en met elkaar. Het best denkbare moment om de baas om loonsverhoging te vragen, promotie of een bonus.

KREEFT

Een uitstekende dag voor artiesten en ontwerpers. Geef fantasie en creativiteit de vrije hand. Door te brainstormen kan een oogverblindende campagne tot stand komen. Zoek aansluiting bij een topmerk en reken op succes.

LEEUW

De emoties van anderen zijn soms moeilijk te doorgronden, dus trek het je niet aan. Ga niet per ongeluk op gevoelige tenen staan en strijk evenmin mensen tegen de haren in. Stel je tolerant op en oordeel niet te snel, noch te hard.

MAAGD

Er breekt een opwindende periode aan, zowel waar het de liefde als zaken betreft. Wees niet te impulsief; zonder op te letten in het diepe springen kan ongewenste gevolgen hebben. Zet je gebruikelijke voorzichtigheid niet overboord.

WEEGSCHAAL

Een volle agenda zal je in beweging houden. Er kan sprake zijn van een debat of politiek overleg via zoom. Doe kalm aan als je autorijdt, veel mensen hebben vandaag haast. Na een ontmoeting kan je fantasie overuren draaien.

SCHORPIOEN

Probeer je werk zo ontspannen mogelijk te doen, zowel voor jezelf als voor je omgeving. Ben je vrij dan kun je zin hebben om te gaan internetshoppen; geef je zuurverdiende geld echter niet te snel uit. Behoud een goed humeur.

BOOGSCHUTTER

Je draagt het hart op de juiste plaats waardoor het je makkelijk valt je liefde te delen met degenen die je na staan. Vraag steun als je die nodig hebt. Je kunt op meer hulp rekenen dan je verwacht, vooral van een vrouw.

STEENBOK

Verdeel je aandacht tussen je baan en huiselijke besognes. Zorg ervoor dat je vanavond de handen vrij hebt voor je partner. Er hangt liefde in de lucht en daar mag je niet aan voorbij gaan. Bedank collega’s die voor je klaar staan.

WATERMAN

Alles wijst op een prima dag voor zowel liefde als praktische zaken. Breng wat meer hartstocht in je liefdeleven als het daar de laatste tijd aan ontbrak. Voorkom een situatie waarin liefde en geld met elkaar kunnen botsen.

VISSEN

Geef romantiek een hoofdrol. Gebruik de in je aanwezige hartstocht om iets bijzonders te creëren of iets artistieks te scheppen. Werk met materialen die een natuurlijke schoonheid hebben. Anderen zullen je in grote lijnen steunen.

