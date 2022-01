’Boycot die belachelijk decadente flitsbezorgdiensten!’

„Op één van de drukste punten van Amsterdam, vlak voor het Centraal Station, staat het licht op rood en ik stop. Alle fietsers stoppen, op eentje na. Langs mij sjeest een jongen van zo’n snelbezorgdienst met bijbehorende bolle rugzak (waar ongetwijfeld een snel afkoelende pizza of precaire sushi-box in zit) nog wel door rood, een auto die groen licht heeft kan hem nog net ontwijken. In een flits kan je leven ook voorbij zijn, denk ik cynisch, als ik die flitsbezorgers hun leven zie wagen.

In steden zijn ze volop, in dorpen en stadjes gaan ze vast ook nog komen, deze cowboys van het fietspad en de weg. Al die honderden bezorgjongens- en meisjes op hun fietsen, elektrische fietsen, snorfietsen en scooters, die keihard werken om hun waar in no time bij ons te bezorgen. Tieners en twintigers die worden aangenomen op hun jeugdige roekeloosheid, zodat wij (de klanten) ons huis niet uit hoeven voor een maaltijd of een kratje bier.

’Binnen 10-minuten’-bezorgdienst

Ook die irritante billboardreclame gezien van een meisje dat boos kijkt en NU haar pannenkoeken wil? De oplossing: bestel een pannenkoekenmix en binnen 10 minuten is die bij je thuis bezorgd. Deze ‘binnen 10-minuten’-bezorgdienst voor slechts enkele spullen zijn de nieuwste loot aan de stam van de bezorgdiensten. Met lede ogen zie ik aan hoe verschillende flitsbezorgdiensten in leegstaande winkelpanden trekken en daar hun flitsmagazijnen inrichten.

Onderbetaalde jonge mensen

Er zijn uitvindingen waarvan je denkt: topidee, dit had de wereld op een bepaald moment nou net nodig (zoals: billendoekjes, de fiets, chocolade), en er zijn uitvindingen die wat mij betreft nooit het daglicht hadden hoeven zien (denk aan: particulier onderwijs, al die huiswerkinstituten, goedkope slijm die nooit meer uit je trui gaat, scooterwinkels) én dus flitsbezorgdiensten. Waarom hebben wij in een land waar het al stikt van de supermarkten en markten deze dienst nodig? Ik weet wat het economische antwoord is: er is vraag naar, dus het ontstaat. Of: er is een behoefte gecreëerd en dan zijn er vervolgens altijd consumenten die het handig en gemakkelijk vinden.

Maar moeten we het wíllen? Nee. Wat mij betreft niet. Flink onderbetaalde jonge mensen worden uitgebuit om ons in onze verwende behoeftes te voorzien. Mensen die als een soort wegwerppersoneel worden behandeld en die veel te grote risico’s nemen omdat ze wel móéten. Anders worden wij boos om een lauwe roti of zijn we geërgerd omdat we vinden dat we te lang hebben moeten wachten op onze last-minute-bestelling.

Belachelijk-decante dienst

Laat ons goede voornemen voor 2022 zijn dat we gewoon zelf onze pizza of sushi ergens bestellen en ophalen. Laten we zorgen dat die belachelijk decadente dienst, waardoor iemand voor onze drie impulsaankopen in een rotvaart door de stad fietst of scootert, gewoon opdroogt door nul klandizie. En laten we de echte winkels steunen als ze weer open zijn. Boycot die flitsbezorgdiensten!

Wie serieus wil doorpakken, kapt ook met het oeverloos bestellen in webwinkels om vervolgens weer de helft terug te sturen. (Nou oké, minder ermee. We moeten toch ergens beginnen.) Want naast de flitsdienst-fietsen en race-je-rot-scooters dijt die andere verkeersstroom ook almaar uit: die van de enorme bestelbussen en rare gevaartes op drie wielen vol met onze impulswensen (kratten met boodschappen, pakketjes met kleding, speelgoed en electronica) die ervoor zorgt dat onze wegen en fietspaden dichtslibben. En het levert ook behoorlijk vaak gevaarlijke situaties voor alle weggebruikers op. Onze winkelstraten knappen ervan op als we weer gewoon zelf onze boodschappen halen. Wel even vantevoren een lijstje maken. Dan mis je de pannenkoekenmix niet.”