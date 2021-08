Premium Het beste van De Telegraaf

Glossy Katja Schuurman: ’De kraamhulp moest me opnieuw voordoen hoe je een luier aanlegt’

Door Jeroen Mei Kopieer naar clipboard

Katja Schuurman: „Mwah, de bevalling was nog wel even een gedoetje.” Ⓒ Stef Nagel

Katja Schuurman (46) is altijd goed geweest voor pittige uitspraken. Maar nu haar oudste alles meekrijgt, houdt ze zich toch wat in. In de nieuwste VROUW Glossy zegt ze gelukkig gewoon weer waar het op staat. Ze vertelt onder andere over haar zwangerschap, de bevalling en het moederschap. Hoe is het om een dochter van 10 te hebben als je ook een baby hebt om voor te zorgen?