Daghoroscoop 31 oktober

VANDAAG JARIG

Het jaar dat voor u ligt belooft voorspoed. Eind dit jaar kunt u een financieel hoogtepunt bereiken en dat duurt daarna nog voort. Een geloofsovertuiging heeft revisie nodig en dat zal uw leven de draai geven die het nodig heeft. Conflicten en verschillen van mening verdwijnen geleidelijk.

ZONDAG JARIG

De familiekring kan worden uitgebreid en de vooruitzichten op de onroerend goed markt zijn bemoedigend. Uw gezondheid zal minder te lijden hebben van stress dan begin dit jaar, maar houdt u wel een beetje in. Betaal schulden af, en voorkom dat anderen daarop moeten aandringen.

RAM

Misschien is het een goed idee om november te beginnen met een uitstapje. Zoek familie of vrienden op die u lang niet hebt gezien. Aan een romance kan een eind komend als u beseft dat u weinig gemeen hebt.

STIER

Stop niet al uw vrije tijd in huishoudelijk werk en breng sowieso wat tijd buitenshuis door. Denk na over uw toekomst en wat u volgend jaar rond deze tijd bereikt wilt hebben. Neemt u deel aan een wedstrijd, dan kunt u winnen.

TWEELINGEN

Het leven lacht u toe als u goed in uw vel zit. U krijgt een beter inzicht in uw situatie als u eens goed nadenkt. Houd kritiek voor u, ook al doorziet u iemands motieven. Een reünie met oude vrienden wordt een hoogtepunt.

KREEFT

De tijd is rijp om iemand mee uit te vragen op wie u een oogje hebt. Misschien kunt u nog kaartjes krijgen voor een voorstelling die eerder werd afgelast. U kunt goed vorderen met zaken die nauwkeurige analyse vereisen.

LEEUW

Een relaxed weekend brengt gehuwden dichter tot elkaar. Nog alleen, kunt u iemand ontmoeten met wie het meteen klikt. Mijd zoete en vette spijzen en bezoek de sportschool. Laat u tijdig inenten als u binnenkort het buitenland bezoekt.

MAAGD

Onverwacht bezoek kan uw plannen dwarsbomen maar u zult er niet rouwig om zijn. Zet professionele zorgen dit weekend van u af. Door de knop even om te draaien ziet u de zaken maandag in een beter perspectief.

WEEGSCHAAL

Klungel wat rond als u geen energie hebt. Verwacht niet dat anderen zich zullen inspannen om u een plezier te doen. Schrijvers en artiesten moeten een onafgemaakt project opnieuw ter hand nemen en kunnen dat nu voltooien.

SCHORPIOEN

Een positief weekend wat u ook gaat doen. Maak een grote pan soep; de kans is groot dat bezoekers lang blijven plakken. Vul uw winter garderobe aan. Uw huidige relatie verschaft de zekerheid waaraan u behoefte hebt.

BOOGSCHUTTER

Persoonlijke plannen kunnen worden uitgevoerd. Lawaai kan de zondagochtendrust verstoren; het kan nuttig blijken contact te zoeken met buurtgenoten. Bezoek iemand die in het ziekenhuis ligt of stuur een kaart of bloemen.

STEENBOK

Uw kans op een andere baan neemt toe, vooral als u de problemen ter hand neemt die anderen laten liggen. Verwacht van een goede vriendschap niet meer dan deze biedt. Emotionele complicaties moeten nu worden vermeden.

WATERMAN

Plichten gaan voor pleziertjes en dat geldt ook voor familie. Iemand die vaak op uw zenuwen werkt kan dat dit weekend opnieuw presteren. Houd sarcasme binnensmonds. Kom voor uzelf op, maar blijf beleefd.

VISSEN

Bepaalde relaties kunnen een bron van inspiratie zijn. Bespreek toekomstplannen. Een speciale wens kan dit weekend in vervulling gaan. Probeer eens lekker uit te slapen en beweeg voldoende; ga zwemmen, dansen of zoiets.