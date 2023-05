’Ik zou bijna gaan geloven dat mijn man een criminele boer is’

Mijn man is een gifspuitende, subsidievretende criminele boer die er alles aan doet om de wereld kapot te maken…

Tenminste, dat is wat ik bijna zou gaan geloven als ik weer het zoveelste opiniestuk of reacties onder berichten lees die over de agrarische sector gaan.

Ja, mijn man is een gangbare boer. Akkerbouwer om precies te zijn. Dat betekent dus dat hij gewasbeschermingsmiddelen gebruikt (ja, ook glyfosaat) en vergeet kunstmest niet. Dat gebruikt hij ook.

Ik weet zeker dat een deel van de mensen die dit lezen nu afhaakt en bij zichzelf denkt, zie je nou wel: ’Gifspuiter en crimineel’. Misschien is er zelfs een trol of toetsenbordheld die een beledigende reactie achterlaat.

Ik hoop dat jij verder wil lezen.

Dit onrecht, die eenzijdige waarheid geeft mij vaak het gevoel van machteloosheid en frustratie.

Ik kan een heel betoog houden over het feit dat we waar mogelijk ook ’natuurlijke’/ biologische gewasbescherming gebruiken, naast kunstmest nog minstens 4 andere natuurlijke vormen van bemesting gebruiken en dat onderzoek uitwijst dat onze bodem jaar in jaar uit gezonder wordt in plaats van uitgeput raakt, maar dat is niet waar dit bericht om draait.

Wat ik mij afvraag in deze hele grote discussie: ’waar de mens is gebleven in dit verhaal’?

’De Boer’ is in alle verhalen en discussies een abstract begrip geworden, maar mijn man is niet het abstracte begrip: ’de boer’.

Hij is een mens van vlees en bloed die net als ieder ander fouten maakt, maar vooral vol passie en naar eer en geweten keihard werkt.

Iemand die ieder jaar bijleert, zoekt naar duurzame verbeteringen en alternatieven, maar ook iemand die nog ’ouderwets’ (het liefst op blote voeten) met zijn hak door het land loopt om onkruid te wieden.

Iemand die zijn land en bodem door en door kent en koestert dankzij de kennis die van generatie op generatie is doorgegeven en deze kennis verweeft met de kennis die hij zelf heeft opgedaan. En zich ook bewust is van het feit dat goede landbouwgrond (wereldwijd gezien) verre vanzelfsprekendheid is.

Iemand die ik soms zie ’verdrinken’ in de puzzel van onlogische wet- en regelgeving en een gebrek aan een goed toekomstperspectief.

Maar ook iemand die zoveel passie heeft voor zijn vak, dat hij de minimale verdiensten en onzekerheid voor lief neemt (anders had hij wel een ander vak gekozen).

Ik ben trots op deze boer die ik mijn man mag noemen.

