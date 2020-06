’Ik ga sowieso Europa niet meer uit’

Op safari in de Serengeti, een roadtrip van San Francisco naar Los Angeles, sushi eten in Japan... Ik heb het allemaal gedaan. Ik ben gek op reizen en vakantie. Vorig jaar rond deze tijd lag ik nog met een vriendin op een wit palmenstrand in Thailand en deze lente zouden we die vakantie op een ander bounty-eiland nog eens dunnetjes overdoen. Maar toen kwam corona. En, zoals dat gaat in tijden van crisis, zette dat mij aan het denken. Over hoe gek het eigenlijk is dat we het heel normaal vinden om ieder jaar naar de andere kant van de wereld te vliegen voor een strandvakantie. Hoe vreemd het is dat het tegenwoordig bijna minder kost om het vliegtuig naar Barcelona te pakken dan met de trein naar Groningen te gaan. En dat je je kunt afvragen waarom vakantie pas vakantie mag heten als je er exotische Instaplaatjes van kunt schieten. Pics or it didn’t happen tenslotte. En twee weken op camping ’t Hijgend Hert in Lubberkutteveen is anno nu nou eenmaal bepaald niet hot.

Lockdown

Toen duidelijk werd dat ik dit jaar dus niet met een cocktail in mijn hand naar een azuurblauwe zee kon gaan liggen staren, baalde ik dan ook behoorlijk. Maar inmiddels zijn we drie maanden ’intelligente lockdown’ verder en ben ik bruiner dan ik op welke andere exotische bestemming ooit geweest ben. De zon blijkt in mijn achtertuin namelijk ook gewoon te schijnen. Sterker nog, we hebben nog nooit een mooiere lente gehad dan sinds we met z’n allen aan huis gekluisterd zitten. Is er een verband tussen de stop op het ongebreidelde reizen van de mens en het mooie weer dat we hebben gehad? Ik weet het niet, maar het geeft op z’n minst te denken.

Of het misschien een zucht van verlichting is van de natuur, die na zoveel jaren van geweld weer even op adem kan komen. Of een teken van boven, dat ons probeert duidelijk te maken dat we eens moeten kijken naar wat we al hebben, in plaats van altijd op zoek te gaan naar iets anders. Zoveel groener is het gras op Bali namelijk niet, weet ik nu ik het gras in die eerder genoemde achtertuin de afgelopen weken letterlijk heb zien groeien.

Tickets

Hoe erg ik ook genoten heb van al mijn reizen, in het licht van corona, de globalisering, de klimaatverandering en het consumentisme bekruipt me toch een gevoel van schaamte. Vraag ik me af of ik niet eigenhandig heb bijgedragen aan deze wereldwijde gezondheidscrisis met al mijn reislust. Of de poolkappen aan het smelten zijn omdat ik zo nodig de hele wereld over moest. Of ik er met mijn gevlieg voor heb gezorgd dat niet het midden en kleinbedrijf, maar vermogende boevenbendes zoals KLM en Booking.com deze recessie zullen overleven.

Met meer dan dertig man naar het theater mag niet, maar met honderden als sardientjes in een blik urenlang tussen hemel en aarde hangen kan opeens weer wel? Ik verscheur mijn tickets en blijf voortaan aan de grond in eigen land. Laatst zag ik dat het zand op het strand van Schiermonnikoog bijna wit is. Cocktail erbij en ik waan me op een tropisch eiland.

Virus

En als ik op een gegeven moment de grens weer over ga, dan blijf ik binnen Europa. Ook op ons eigen continent zijn tenslotte een heleboel mooie plekken die ik nog niet gezien heb. Het is tijd mijn FOMO (fear of missing out) aan de kant te zetten en me te realiseren dat ik dus nooit op de Chinese Muur zal lopen. Niet zal duiken op de Malediven. Nooit de Opera House in Sidney zal zien. Maar de wereld is nou eenmaal niet zo klein als wij onszelf hebben wijsgemaakt dat-ie is.

Dus misschien moeten we gewoon weer accepteren dat het heel normaal is dat we een groot deel daarvan nooit met eigen ogen zullen zien. Zodat al die plekken waarvan we dromen in ieder geval zo mooi blijven als we ze ons hebben voorgesteld. Tenslotte kan helemaal niemand er meer van genieten als het volgende virus ons wél allemaal de kop kost. En gelukkig is er altijd nog Instagram. Want de plaatjes van Schiermonnikoog die ik straks post, die vinden ze daar in Australië vast ontzettend exotisch.