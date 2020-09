Daghoroscoop 30 september

VANDAAG JARIG

Terwijl uw liefdesleven in de knel kan zijn geraakt zullen uw vriendschappen opbloeien en zullen uw vrienden u toegewijd zijn. Met Mercurius in uw horoscoop blijft u een optimist. Steek tijd in studie en graaf dieper dan u tot nu toe hebt gedaan; dat zal het eindresultaat ten goede komen.

RAM

Gun anderen de tijd die ze nodig hebben om beslissingen te nemen. Op romantisch gebied dienen zich diverse mogelijkheden aan; sla geen invitaties af. Maak serieuze plannen als uw huidige relatie aan uw verwachtingen voldoet.

STIER

De communicatie met uw partner kan worden verstoord, maar een paar uur later worden de rimpels weer gladgestreken. Stel een afbetalingsregeling voor als u een naaste financieel op het droge helpt. Geef toe aan een spontane ingeving.

TWEELINGEN

Sta ook open voor andere kansen als u solliciteert naar een baan of opdracht. Verzamel zoveel mogelijk gegevens over een toekomstige werkgever en eventuele collega’s. Wees voorzichtig met tekenen als er geld mee gemoeid is.

KREEFT

Als u meer energie hebt dan anders kunt u zowel thuis als op het werk veel tot stand brengen. Een nieuwe relatie die bemoedigend van start ging moet de tijd krijgen. Uw enthousiasme voor een gedurfd project zal ook op anderen overslaan.

LEEUW

Door over te gaan op natuurlijke geneesmiddelen kan een eind komen aan een langdurig ongemak. Loop niet steeds zonder jas de deur uit. Maak werk af dat bleef liggen en stel u niet tot taak meteen met iets nieuws te beginnen.

MAAGD

Gesprekken met mensen die u leuk vindt kunnen een haast magische uitwerking hebben . Als u nog alleen bent zal dat niet lang meer duren. Creatief werk wordt begunstigd. Uw vooruitzichten zijn goed als u carrière wilt maken.

WEEGSCHAAL

Het eind van de maand belooft voorspoed. Goed denkwerk kan veel geld besparen. Op liefdesgebied lijkt u de juiste kaarten in handen te hebben; een nieuwe partner kan uw leven een ongewone wending geven. Hervat een studie.

SCHORPIOEN

Zet mensen die uw opdrachten uitvoeren gerust wat meer onder druk. Gooi ook humor in de strijd als op het werk de ernst te snijden is. Uw liefdeleven bloeit op als u weer eens “ik houd van je” zegt. Van een belofte kunt u op aan.

BOOGSCHUTTER

Een prima dag om te solliciteren naar een beter betaalde baan. De beste onderhandelingspositie is precies te weten wat u waard bent. Iemand kan u op een huis wijzen dat binnenkort vrij komt; dat zou een klein wonder zijn.

STEENBOK

Als u openhartiger bent over uw verlangens komen naasten u nader. Voor alleenstaanden daagt romantiek aan de horizon. Begin een gesprek met iemand die u kan helpen een project te realiseren; dat kan aanzienlijke winst opleveren.

WATERMAN

Kijk in de plaatselijke krant van een naburige gemeente als u werk zoekt; er kunnen mogelijkheden zijn die u zelf niet kunt verzinnen. Laat beminden blijken hoe belangrijk zij in uw leven zijn. U hebt alle reden voor optimisme.

VISSEN

Een juridische kwestie wordt in uw voordeel beslist of komt een flinke stap dichterbij een persoonlijke doelstelling. Begin een cursus of studie die een gunstige invloed op uw toekomst kan hebben. Financieel is voorzichtigheid geboden.