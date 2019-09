Je mag alles van me weten behalve of ik dik/dun ben

Ⓒ Sabine Joosten | HH

Het modebeeld wordt voor een deel bepaald door artiesten. Een voorbeeld is de piepjonge Amerikaanse Billie Eilish (17). In een interview met Glamour zegt het tieneridool: „Ik draag wijde kleding als een statement. Zo kan ik geen kritiek krijgen over dat ik te dun of juist te dik ben.” Je lichaam verhullen zodat niemand kritiek kan leveren, is dat de boodschap die we willen doorgeven aan onze kinderen?