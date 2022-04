Paasrecept: hartige briochebroodjes

Benodigdheden

Voor deeg: 375 g tarwebloem ~ 5 g fijn zeezout ~ 10 g tafelsuiker ~ 1 zakje instant-gist ~ 75 ml melk ~ 4 middelgrote eieren (losgeklopt) ~ 175 g boter op kamertemperatuur ~ Voor vulling: 100 g boter ~ 1 volle el fijngehakte gemengde

kruiden ~ 2 teentjes geperste knoflook ~ 1 middelgroot ei (losgeklopt)

En zo doe je het

Doe bloem, zout en suiker in een kom, meng goed en voeg de gist toe. Doe de melk en eieren erbij en kneed tot een zacht, plakkerig deeg. Bestuif het aanrecht met bloem, leg het deeg erop en kneed nog 15 minuten. Werk de boter er met kleine blokjes tegelijk doorheen. Doe het deeg in een kom en dek af met plasticfolie. Laat 2 uur in de koelkast rijzen. Bestuif je knokkels met bloem, sla de lucht uit het deeg en laat nogmaals 1 uur rijzen.

Meng de boter, kruiden en knoflook. Bestuif werkblad en deegroller met bloem en rol het deeg uit tot een lap van 18 x 54 cm. Bestrijk het onderste 2/3 deel met boter. Vouw dat dubbel en vouw het deel zonder boter eroverheen. Druk de randen op elkaar. Draai het deeg een kwartslag, rol opnieuw uit tot een lap en vouw op dezelfde manier. Draai opnieuw een kwartslag en vouw voor de derde keer.

Wikkel het deeg in folie en leg drie kwartier in de koelkast. Rol daarna uit tot een lap van 30 x 30 cm en rol op. Snij de rol in 10 plakken en leg die met tussenruimtes in een met bakpapier beklede springvorm. Bestrijk met losgeklopt ei en laat afgedekt met folie 3 kwartier narijzen op een warme plek. Verwarm de oven voor op 220 °C en bak de brioches in 25/30 minuten goudbruin. Haal daarna de rand van de vorm en zet de plaat nog 5 minuten in de oven om ze knapperig te maken. Scheur de broodjes los en serveer warm.