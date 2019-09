Jeff viert zijn verjaardag bij Jackie

Als ik thuiskom, ligt Jeff al in bed. Gelukkig is hij nog wakker en kan ik hem uitgebreid vertellen over mijn date met JM. Geamuseerd hoort hij me aan en als ik vertel over het plotselinge afscheid en de blik van JM, moet hij hard lachen. Hij trekt me naar zich toe in bed en kust me in mijn nek. „En wat hebben we hier nu van geleerd jongedame?” Ik por hem in zijn zij en kan een lach ook niet onderdrukken.

De volgende dag breng ik de kinderen naar mijn moeder omdat Jeff en ik naar Jackie moeten, omdat Jeff zijn feestje daar viert. Nadat ik uitgebreid afscheid heb genomen van Max en Isa, loopt mijn moeder mee naar mijn auto. „Ik vind het toch maar raar dat jullie de verjaardag van Jeff bij die meid gaan vieren.” Ze zucht en kijkt me lang aan. „Dat weet ik ma en daarom komen jullie ook niet, prima.” Ze houdt mijn deur vast als ik in wil stappen. „Dit is toch niks voor die kinderen El, denk daar nou aan.”

Wolk van parfum

Niet veel later echoën de woorden van mijn moeder nog na als ik het huis van Jackie binnenstap. Het lijkt erop alsof ze alle slingers die ooit gemaakt zijn, heeft opgehangen. Het hele huis hangt vol, plus een kleine tienduizend ballonnen. Ik complimenteer haar met de versieringen en zet de boodschappen in de koelkast. Terwijl we z’n drietjes druk bezig zijn met de laatste voorbereidingen, gaat - veel te vroeg - de bel. Jeff en Jackie wisselen een blik en Jackie loopt naar de deur.

Even later stapt de moeder van Fay in een wolk van parfum de keuken binnen. Haar armbanden rammelen om haar polsen en een wijde jurk zwiert achter haar aan. Ondanks dat het buiten niet warmer dan 19 graden is, valt het me op dat ze op blote voeten loopt. Ze volgt mijn blik en schiet in de lach. „Oh die blote voeten he, ja dat is altijd het eerste wat mensen opvalt! Zo kan ik beter aarden met mezelf en het went echt heel snel.” Nog voordat ik antwoord kan geven, loopt ze naar me toe en pakt me even kort en stevig beet.

Moeder van school

Alsof het de normaalste zaak van de wereld is, loopt de moeder van Fay vervolgens naar de koelkast en pakt een biertje uit de onderste la. „Jullie ook eentje?” Jeff en Jackie knikken. „Nee, dank je”, zeg ik, „jij bent toch Marieke, de moeder van Fay?” Ze schudt haar hoofd en zucht theatraal. „Niet meer. Marieke heb ik achter me gelaten, ik heet tegenwoordig Mikki. Met twee k’s. Daar voel ik me fijner bij.” Terwijl ze het zegt lacht ze naar Jackie. Die lacht veelbetekenend terug. Ik haal mijn schouders op en besluit dat ik toch ook een borrel nodig heb.

’s Avonds staat het huis van Jackie stampvol. Jackie gaat rond met haar zelf gemaakte taart en iedereen is behoorlijk uitgelaten. De mensen die ik ken, zijn op een hand te tellen. Als ik buiten even sta bij te komen, komt Jeff naast me staan. „Wat vind jij van Mikki?” vraagt hij uit het niets. „Marieke bedoel je? Moet ik iets van haar vinden?” Hij zucht en kijkt me lang aan. „Ze heet Mikki. Zo wil ze genoemd worden”, zegt hij streng. „Wat boeit jou dat nou? Ik vind niks van haar. Ze is een moeder van school, meer niet.”

Jeff blijft lang stil en zelf heb ik ook weinig zin om iets te zeggen. „Nou ja, misschien is ze wel een beetje meer dan dat.” Ik zeg niks en wacht tot hij verdergaat. „Jackie en Mikki zijn de laatste tijd best close geworden en kunnen het heel goed vinden met elkaar. Mikki is hier vaak en nu ze in scheiding ligt, heeft ze wat warmte en liefde nodig.” Mijn gedachten gaan snel en opeens gaat er een lampje branden in mijn hoofd. Net als ik verder wil vragen, wordt Jeff naar binnen geroepen door Jackie. Ze wil gaan speechen.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.