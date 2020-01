Zwanger tijdens je sollicitatie: vertellen of verzwijgen?

Een vrouw zegt dat haar werkgever, zorginstelling Antes Zorg, haar heeft ontslagen omdat ze zwanger is. Ze is echter door de rechter in het ongelijk gesteld. De vrouw in kwestie raakte volgens de rechter niet haar baan kwijt omdat ze zwanger is, maar omdat ze er de kantjes vanaf liep.

Klachten

Ze kwam te laat, ging eerder weg van werk dan de afspraak was of kwam niet opdagen omdat haar auto het niet gedaan zou hebben. Al vóór de zwangerschap zouden deze klachten over de vrouw bekend zijn, blijkt uit mails van Antes Zorg.

Volgens Antes kwam het argument van haar zwangerschap pas op tafel nadat haar duidelijk was gemaakt dat er meer van haar werd verwacht.

Dat bracht VROUW.nl op de vraag: zou jij een zwangerschap eerlijk opbiechten aan jouw baas (in spe) of zou je het juist verzwijgen? Wanneer heb jij het aan je baas verteld dat je zwanger was en moet je er altijd eerlijk over zijn als je gaat solliciteren?

College voor de Rechten van de Mens

Volgens de wet moet je uiterlijk 3 weken voordat je met zwangerschapsverlof gaat je werkgever op de hoogte brengen van je zwangerschap. Veel vrouwen kiezen ervoor om de aankondiging van hun zwangerschap na ongeveer 3 maanden te doen.

Volgens de gelijkebehandelingswetgeving en diverse mensenrechtenverdragen is discriminatie wegens zwangerschap, een kinderwens of moederschap verboden. Toch hebben jaarlijks meer dan 50.000 Nederlandse vrouwen ervaringen die wijzen op zwangerschapsdiscriminatie.

Het College voor de Rechten van de Mens ziet toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

